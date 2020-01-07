Московское «Динамо» на своем льду победило «Амур»

Московскоев домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло хабаровскийсо счетом 4:2.

В составе победителей отличились Вадим Шипачёв, Даниил Тарасов, Даниил Тарасов и Даниил Тарасов.

За гостей шайбы забросили Владислав Ушенин и Гинек Зогорна.

Для «Амура» это поражение стало третьим в трех последних играх, а «Динамо» выиграло в четвертый раз за пять матчей.