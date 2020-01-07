Московское «Динамо» на своем льду победило «Амур»

В составе победителей отличились Вадим Шипачёв, Даниил Тарасов, Даниил Тарасов и Даниил Тарасов.
За гостей шайбы забросили Владислав Ушенин и Гинек Зогорна.
Для «Амура» это поражение стало третьим в трех последних играх, а «Динамо» выиграло в четвертый раз за пять матчей.
КХЛ Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)
Голы: Шипачев — 13 (Петерссон, Яшкин), 3:38 — 1:0. Тарасов — 14 (Пулккинен, Зайцев), 9:58 — 2:0. Вл. Ушенин — 10 (бол., Вяч. Ушенин), 22:47 — 2:1. Г. Зогорна — 9 (мен., Голубев), 32:42 — 2:2. Хиетанен — 13 (бол., Петерссон, Тарасов), 46:14 — 3:2. Панкратов — 1 (Алексеев, Огурцов), 58:29 — 4:2Вратари: Еременко — АликинБроски: 39 (11+17+11) — 38 (15+15+8)Штраф: 10 — 10