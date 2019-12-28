ЦСКА обыграл «Витязь» и возглавил Западную конференцию

Шайбы забрасывали Сергей Калинин (39-я минута в меньшинстве), Кирилл Капризов (52-я) и Никита Нестеров (53-я в большинстве).
ЦСКА вышел в лидеры Западной конференции, опередив СКА. У москвичей 61 очко в 41 матча. Питерцы набрали 60 в 42.
«Витязь» потерпел третье поражение подряд и с 47 очками после 41 игры занимает на Западе седьмое место.
30 декабря ЦСКА примет ярославский «Локомотив». В тот же день «Витязь» сыграет в гостях с «Йокеритом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Калинин — 7 (мен., Марченко), 38:51 — 1:0. Капризов — 17 (Окулов, Шалунов), 51:43 — 2:0. Нестеров — 5 (бол., Кемпе), 52:35 — 3:0Вратари: Юханссон — Кочетков (58:35)Броски: 33 (7+14+12) — 30 (6+11+13)Штраф: 33 — 8