ЦСКА обыграл «Витязь» и возглавил Западную конференцию

Московскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл подольскийсо счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

Шайбы забрасывали Сергей Калинин (39-я минута в меньшинстве), Кирилл Капризов (52-я) и Никита Нестеров (53-я в большинстве).

ЦСКА вышел в лидеры Западной конференции, опередив СКА. У москвичей 61 очко в 41 матча. Питерцы набрали 60 в 42.

«Витязь» потерпел третье поражение подряд и с 47 очками после 41 игры занимает на Западе седьмое место.

30 декабря ЦСКА примет ярославский «Локомотив». В тот же день «Витязь» сыграет в гостях с «Йокеритом».