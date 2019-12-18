«Сочи» обыграл в Минске «Динамо»

В составе победителей по две шайбы забросили Дамир Рахимуллин и Мальте Стремвалль, еще раз отличился Артем Томилин.
Голы хозяев на счету Артема Демкова и Райана Спунера.
В Западной конференции «Сочи» (36 очков) занимает девятое место, «Динамо» (28) идет 11-м.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Сочи» (Сочи) — 2:5 (0:3, 2:1, 0:1)
Голы: Рахимуллин — 1 (Климонтов, Коллинс), 5:09 — 0:1. Рахимуллин — 2 (Коллинс), 11:31 — 0:2. Стремвалль — 13 (Алтыбармакян), 14:54 — 0:3. Томилин — 5 (Мосалев, Архипов), 28:03 — 0:4. Демков — 5 (бол., Принс, Еременко), 37:03 — 1:4. Спунер — 6 (Дадонов, Пулккинен), 38:10 — 2:4. Стремвалль — 14, 50:19 — 2:5Вратари: Энрот (Карнаухов, 14:54) — ПроскуряковБроски: 29 (3+14+12) — 28 (13+6+9)Штраф: 2 — 6