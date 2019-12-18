«Сочи» обыграл в Минске «Динамо»

Минскоеуступил(2:5) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей по две шайбы забросили Дамир Рахимуллин и Мальте Стремвалль, еще раз отличился Артем Томилин.

Голы хозяев на счету Артема Демкова и Райана Спунера.

В Западной конференции «Сочи» (36 очков) занимает девятое место, «Динамо» (28) идет 11-м.