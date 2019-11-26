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    ЦСКА на выезде обыграл «Трактор»

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    Челябинский «Трактор» потерпел домашнее поражение от столичного ЦСКА (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе армейцев отличились нападающие Сергей Андронов, Максим Шалунов и Иржи Секач.

    За челябинцев шайбы забросили защитник Ник Бэйлен и форвард Лукаш Седлак.

    ЦСКА с 45 очками располагается на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» — 24 балла и 12-я строчка (Восточная).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — ЦСКА (Москва) — 2:3 (1:0, 0:3, 1:0)
    Голы: Седлак — 9 (Кейлоф), 19:07 — 1:0. Секач — 9 (Окулов, Шалунов), 27:07 — 1:1. Шалунов — 5 (Блажиевский, Секач), 29:31 — 1:2. Андронов — 1 (Блажиевский, Нестеров), 37:31 — 1:3. Бэйлен — 2 (Седлак), 48:29 — 2:3Вратари: Сухачев (59:05) — СорокинБроски: 20 (7+5+8) — 28 (10+16+2)Штраф: 6 — 4
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