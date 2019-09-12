«Витязь» по буллитам обыграл «Сочи»

За победителей отличились Иван Петраков (3:20) и Святослав Гребенщиков (47:36). Победный буллит реализовал Евгений Монс.
У гостей шайбы забросили Роберт Росен (43:25) и Михаил Гордеев (53:46).
«Витязь» с восемью очками занимает первое место на Западе КХЛ. «Сочи» — шестой с пятью.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Сочи» (Сочи) — 3:2 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы: Петраков — 1 (бол., Макеев, Воронков), 3:20 — 1:0. Росен — 2 (Стремвалль, Эллис), 43:25 — 1:1. Гребенщиков — 4 (бол., Аалтонен), 47:36 — 2:1. Гордеев — 1 (Ю. Александров), 53:46 — 2:2Вратари: Ежов — Шикин (Проскуряков, 65:00)Броски: 34 (10+13+8+3) — 35 (9+10+14+2)Штраф: 33 — 24