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    Кудашов: Кузнецов был вне зоны нашего контроля на ЧМ

    Сборная России Чемпионат мира по хоккею Вашингтон Кэпиталз НХЛ
    Главный тренер сборной России Алексей Кудашов прокомментировал четырехлетнюю дисквалификацию форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова за употребление кокаина.

    Алексей Кудашов
    Алексей Кудашов

    Проба Кузнецова, давшая положительный результат, была взята 26 мая 2019 года — в день победного матча ЧМ-2019 за третье место с Чехией.

    Судя по всему, хоккеист употребил наркотик либо перед чемпионатом мира-2019, либо непосредственно на турнире.

    «На самом деле ситуация неприятная, некрасивая. Но мы можем контролировать только игроков, которые выступают у нас в КХЛ.

    Мы их проверяем, следим за ними. Хоккеисты, приезжающие на чемпионат мира из НХЛ — это вне нашей зоны контроля», — приводит слова Кудашова «Спорт день за днем». 0

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