Кудашов: Кузнецов был вне зоны нашего контроля на ЧМ

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал четырехлетнюю дисквалификацию форварда «Вашингтона»за употребление кокаина.

Проба Кузнецова, давшая положительный результат, была взята 26 мая 2019 года — в день победного матча ЧМ-2019 за третье место с Чехией.

Судя по всему, хоккеист употребил наркотик либо перед чемпионатом мира-2019, либо непосредственно на турнире.

«На самом деле ситуация неприятная, некрасивая. Но мы можем контролировать только игроков, которые выступают у нас в КХЛ.

Мы их проверяем, следим за ними. Хоккеисты, приезжающие на чемпионат мира из НХЛ — это вне нашей зоны контроля», — приводит слова Кудашова «Спорт день за днем». 0