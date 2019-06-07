«Амур» выступит на предсезонном турнире в Чехии

«Амур» начнет подготовку к следующему сезону
khl.ru
Игроки «Амура» соберутся в Хабаровске в середине июля. 25 и 27 июля команда проведет товарищеские матчи во Владивостоке с местным «Адмиралом».
Затем «Амур» продолжит подготовку к сезону в Москве 4-10 августа. Предполагается, что дальневосточники встретятся с одной из столичных команд.
По окончании тренировок в Москве «Амур» отправится в Чехию. Там команда сыграет на предсезонном турнире с клубами местной Экстралиги, а также проведет ряд товарищеских игр. 0