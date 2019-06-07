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    «Амур» выступит на предсезонном турнире в Чехии

    Амур КХЛ
    «Амур» в рамках подготовки к сезону КХЛ примет участие в товарищеском турнире в Чехии, информирует официальный сайт клуба.

    «Амур» начнет подготовку к следующему сезону
    «Амур» начнет подготовку к следующему сезону

    Игроки «Амура» соберутся в Хабаровске в середине июля. 25 и 27 июля команда проведет товарищеские матчи во Владивостоке с местным «Адмиралом».

    Затем «Амур» продолжит подготовку к сезону в Москве 4-10 августа. Предполагается, что дальневосточники встретятся с одной из столичных команд.

    По окончании тренировок в Москве «Амур» отправится в Чехию. Там команда сыграет на предсезонном турнире с клубами местной Экстралиги, а также проведет ряд товарищеских игр. 0

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