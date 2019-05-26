Воробьев продолжит тренировать сборную России

Президент Федерации хоккея Россиисообщил о будущем главного тренера сборной России

Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира-2019, обыграв команду Чехии (3:2 Б) в матче за третье место.

«У всех есть ошибки, вся хоккейная семья должна разобраться, в чем недоработали. Сделать выводы, что упустили, чтобы в следующем году выиграть чемпионство.

Илья Воробьев продолжит работу в сборной России, у него контракт», — цитирует Третьяка «Р-Спорт».

Отметим, что за последние четыре года сборная России трижды выигрывала бронзу чемпионата мира. 0