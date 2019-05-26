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    Воробьев продолжит тренировать сборную России

    Сборная России Чемпионат мира по хоккею
    Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил о будущем главного тренера сборной России Ильи Воробьева.

    Илья Воробьев
    Илья Воробьев

    Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира-2019, обыграв команду Чехии (3:2 Б) в матче за третье место.

    «У всех есть ошибки, вся хоккейная семья должна разобраться, в чем недоработали. Сделать выводы, что упустили, чтобы в следующем году выиграть чемпионство.

    Илья Воробьев продолжит работу в сборной России, у него контракт», — цитирует Третьяка «Р-Спорт».

    Отметим, что за последние четыре года сборная России трижды выигрывала бронзу чемпионата мира. 0

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