Ялонен: В четырех-пяти моментах Ланкинен спас нас от верных голов

Тренер сборной Финляндиирассказал о победе над Россией (1:0) в полуфинале чемпионата мира.

«Большая победа для нас и финского хоккея. Мы счастливы. Я горжусь своими парнями. Они обыграли очень мощного соперника. Мы играли друг за друга.

Очень плотная упорная игра. Голевых моментов было почти поровну. Мы хорошо держали шайбу в зоне атаки. Завтра у нас финал. Мы способны его выиграть.

В последние 10 минут я вспомнил Братиславу-2011. Это место счастливое для Финляндии.

Правда, у России в конце были очень хорошие моменты. И она могла сравнять. Но Ланкинен сыграл здорово. В четырех-пяти моментах он спас нас от верных голов.

Василевский тоже здорово сыграл, но чтобы украсть победу — наш вратарь должен был быть лучше. Так и вышло.

Мы специально раздели восемь защитников, чтобы у обороны было больше сил и энергии справляться с атакой сборной России.

Второе — мы хотели работать на периметре в зоне атаки, как можно более длинные позиционные атаки проводить. У нас неплохо получалось», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0