Австрия — Норвегия: счет матча 3:5, обзор голов

Вратарь сборной Норвегии
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В составе победителей хет-трик оформил Кристиан Булль, по шайбе забросили Йоханнес Йоханнесен и Александер Райшенберг.
У проигравших отличились Петера Шнайдера, Константина Комарека и Доминика Хайнриха.
Хоккей. Чемпионат мира. Группа B
Австрия — Норвегия — 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)
Голы: Булль — 1 (Линдстрем), 2:01 — 0:1. Шнайдер — 1 (бол., Хайнрих, Комарек), 22:08 — 1:1. Йоханнесен — 1 (Валькве Ольсен, Мартинсен), 36:42 — 1:2. Комарек — 1 (Паллестранг, Шнайдер), 49:37 — 2:2. Райхенберг — 1 (Хага, Холес), 50:33 — 2:3. Булль — 2 (Улимб, Райхенберг), 53:22 — 2:4. Хайнрих — 1 (Шнайдер, Цвергер), 59:09 — 3:4. Булль — 3, 59:17 — 3:5Вратари: Штаркбаум (57:52 — 59:09, 59:15 — 59:17, 59:26 — 59:54) — ХолмШтраф: 4 — 8Броски: 33 (11+11+11) — 30 (11+8+11)
В турнирной таблице группы B Норвегия занимает шестое место (3 очка), а Австрия — восьмое (0 очков). 0