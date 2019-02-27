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    У «Ак Барса» самый крупный зарплатный бюджет в Восточной конференции

    КХЛ Ак Барс Металлург Мг Авангард Автомобилист Салават Юлаев Трактор Сибирь Амур Куньлунь Ред Стар Барыс Торпедо Нефтехимик Адмирал
    Опубликованы примерные зарплатные бюджеты клубов Восточной конференции КХЛ в сезоне 2018/19, сообщает «Чемпионат».

    Хоккеисты «Ак Барса»
    Хоккеисты «Ак Барса»
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    Самый крупный зарплатный бюджет с учетом бонусов у казанского «Ак Барса» — 1,926 миллиарда рублей.

    Далее идут магнитогорский «Металлург» (1,776 млрд рублей), «Авангард» (1, 608 млрд рублей) и «Автомобилист» (1,508 млрд рублей).

    Меньше всех на зарплаты игроков тратит «Адмирал» — 199 миллионов рублей.

    Полностью список с размерами бюджетов клубов выглядит следующим образом:

    «Ак Барс» — 1,926 млрд рублей,
    «Металлург» — 1,776 млрд рублей,
    «Авангард» — 1, 608 млрд рублей,
    «Автомобилист» — 1,508 млрд рублей,
    «Салават Юлаев» — 1,484 млрд рублей,
    «Трактор» — 1,015 млрд рублей,
    «Сибирь» — 729 млн рублей,
    «Амур» — 698 млн рублей,
    «Куньлунь Ред Стар» — 665 млн рублей,
    «Барыс» — 631 млн рублей,
    «Торпедо» — 613 млн рублей,
    «Нефтехимик» — 511 млн рублей,
    «Адмирал» — 199 млн рублей. 0

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