У «Ак Барса» самый крупный зарплатный бюджет в Восточной конференции

Самый крупный зарплатный бюджет с учетом бонусов у казанского «Ак Барса» — 1,926 миллиарда рублей.
Далее идут магнитогорский «Металлург» (1,776 млрд рублей), «Авангард» (1, 608 млрд рублей) и «Автомобилист» (1,508 млрд рублей).
Меньше всех на зарплаты игроков тратит «Адмирал» — 199 миллионов рублей.
Полностью список с размерами бюджетов клубов выглядит следующим образом:
«Ак Барс» — 1,926 млрд рублей,
«Металлург» — 1,776 млрд рублей,
«Авангард» — 1, 608 млрд рублей,
«Автомобилист» — 1,508 млрд рублей,
«Салават Юлаев» — 1,484 млрд рублей,
«Трактор» — 1,015 млрд рублей,
«Сибирь» — 729 млн рублей,
«Амур» — 698 млн рублей,
«Куньлунь Ред Стар» — 665 млн рублей,
«Барыс» — 631 млн рублей,
«Торпедо» — 613 млн рублей,
«Нефтехимик» — 511 млн рублей,
«Адмирал» — 199 млн рублей. 0