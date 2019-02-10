Финляндия победила Швецию и оставила Россию на втором месте «Шведских игр»

одержала победу по буллитам над(5:4 Б) в заключительном матче третьего этапа Еврохоккейтура — «Шведских хоккейных игр» в Стокгольме.

В составе победителей дубль оформил Нико Ойямяки, еще по шайбе забросили Юхани Тюрвяйнен и Ээмели Суоми. Победный буллит на счету Оливера Каски.

За шведов две шайбы забросил 19-летний Эмиль Бемстрем, еще по голу оформили Исак Лундестрём и Юаким Нюгорд.

Благодаря победе финнов сборная России осталась на втором месте в турнирной таблице «Шведских хоккейных игр».

В общем зачете Еврохоккейтура Финляндия стала ближайшим преследователем России с отставанием в шесть очков.

Четвертый этап «Чешские хоккейные игры» пройдет со 2 по 5 мая. 0