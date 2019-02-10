Финляндия победила Швецию и оставила Россию на втором месте «Шведских игр»

Финляндия — Швеция
ФХР
В составе победителей дубль оформил Нико Ойямяки, еще по шайбе забросили Юхани Тюрвяйнен и Ээмели Суоми. Победный буллит на счету Оливера Каски.
За шведов две шайбы забросил 19-летний Эмиль Бемстрем, еще по голу оформили Исак Лундестрём и Юаким Нюгорд.
Благодаря победе финнов сборная России осталась на втором месте в турнирной таблице «Шведских хоккейных игр».
В общем зачете Еврохоккейтура Финляндия стала ближайшим преследователем России с отставанием в шесть очков.
Четвертый этап «Чешские хоккейные игры» пройдет со 2 по 5 мая. 0