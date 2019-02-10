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    Финляндия победила Швецию и оставила Россию на втором месте «Шведских игр»

    Шведские хоккейные игры Евротур Сборная Швеции Сборная Финляндии
    Сборная Финляндии одержала победу по буллитам над командой Швеции (5:4 Б) в заключительном матче третьего этапа Еврохоккейтура — «Шведских хоккейных игр» в Стокгольме.

    Финляндия — Швеция
    Финляндия — Швеция
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    В составе победителей дубль оформил Нико Ойямяки, еще по шайбе забросили Юхани Тюрвяйнен и Ээмели Суоми. Победный буллит на счету Оливера Каски.

    За шведов две шайбы забросил 19-летний Эмиль Бемстрем, еще по голу оформили Исак Лундестрём и Юаким Нюгорд.

    Благодаря победе финнов сборная России осталась на втором месте в турнирной таблице «Шведских хоккейных игр».

    В общем зачете Еврохоккейтура Финляндия стала ближайшим преследователем России с отставанием в шесть очков.

    Четвертый этап «Чешские хоккейные игры» пройдет со 2 по 5 мая. 0

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