Коновалов, Сведберг, Бутузов и Дзиеркалс — лучшие игроки 20-й недели КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лауреатов двадцатой недели турнира в четырех номинациях, информирует официальный сайт лиги.

Лучшим вратарем признан Илья Коновалов из «Локомотива», который одержал победы во всех трех матчах недели, пропустив лишь одну шайбу и дважды сыграв «на ноль». По числу матчей без пропущенных голов (10) 20-летний вратарь является лидером чемпионата.

Защитник «Барыса» Виктор Сведберг стал лучшим в своем амплуа. Он вместе с командой победил в двух из трех матчей недели, отметившись четырьмя голевыми передачами. Шведский защитник завершил все матчи недели с положительным показателем полезности.

Лучшим нападающим признан Владимир Бутузов из «Адмирала». В составе своей команды выиграл два из трех матчей, набрав 6 очков (5 голов и 1 передача). Форвард дальневосточников забрасывал шайбы во всех встречах недели. Его гол в игре против омского «Авангарда» стал победным. Бутузов не завершил ни один из матчей недели с отрицательным показателем полезности.

Лучшим новичком недели признан нападающий рижского «Динамо» Мартиньш Дзиеркалс, в трех матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший 2 очка (1+1). 0