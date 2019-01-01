ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джейми ВардиАПЛ. «Лестер» выиграл у «Эвертона», «Арсенал» примет «Фулхэм»
  • 18:04
    • Два игрока ЦСКА — в топ-50 молодых талантов по версии УЕФА
  • 17:54
    • Салах вошел в тройку претендентов на звание футболиста года в Африке
  • 17:43
    • Экс-игрок «Салавата» устроил дебош в самолете
  • 17:26
    • Гол Варди принес «Лестеру» победу над «Эвертоном»
  • 17:18
    • Устюгов — третий в спринте на «Тур де Ски»
    Все новости спорта

    Экс-игрок «Салавата» устроил дебош в самолете

    Вокруг хоккея Салават Юлаев КХЛ Калгари Флэймз НХЛ
    Пассажирский лайнер прервал полет по маршруту Сочи — Москва и экстренно сел в Воронеже из-за дебоша пассажира бизнес-класса, сообщает «Интерфакс».

    Олег Сапрыкин
    Олег Сапрыкин
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Как оказалось, дебоширом стал известный хоккеист Олег Сапрыкин, выступавший за «Салават Юлаев» и «Калгари».

    «Во время полета из Сочи в Москву утром 1 января один из пассажиров бизнес-класса, не рассчитав возможности организма, злоупотребил виски. Мужчина стал кричать и материться. А после отказа налить еще устроил дебош.

    Мужчина ударил бортпроводницу с такой силой, что она упала на пол и получила ушибы. Тогда командир принял решение прервать полет и экстренно приземлиться в ближайшем аэропорту. Им оказался Воронеж.

    Удалось установить личность задержанного за дебош мужчины. Им оказался известный российский хоккеист, играющий в России и за рубежом. Кроме того, мужчина подрался с соседом по креслу», — заявил источник «Интерфакса».

    Отмечается, что после посадки мужчину задержал наряд полиции, самолет продолжил рейс. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Российская молодежь начала ЧМ с победы
  • 28/12/2018 в 10:46
    •
  • Прогноз
  • «Вегас» — «Лос-Анджелес»
  • 2.83
  • Завтра в 05:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» — «Фулхэм»: будет ли новогодний сюрприз?
  • «Арсенал» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Восстановится ли «Тоттенхэм» после «укусов» «волков»?
  • «Кардифф Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • В матче «Нэшвилла» и «Филадельфии» не стоит ждать обилия голов
  • «Нэшвилл» — «Филадельфия». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хоккеисты сборной России Хоккей С Канадой такое не пройдетОбзор СМИ — о волевой победе сборной России над Швейцарией Вчера в 10:500
  • 31/12
    • Шарапова победила Бачински в первом круге турнира в Шэньчжэне
  • 31/12
    • «Портленд» разгромил «Филадельфию», «Торонто» дома обыграл «Чикаго»
  • 31/12
    • Сборная России одержала третью победу кряду на МЧМ, обыграв Швейцарию
    Неймар Футбол Итоги-2018. Топ игроков-разочарованийВспоминаем игроков с мировым именем, которые разочаровали в 2018 году 30/12/2018 в 16:360
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Два Манчестера и сложный выезд «Челси»
  • 4.26
    •
  • 31/12
    • КХЛ назвала лучших игроков недели
  • 31/12
    • «Кардифф» планирует подписать игрока «Ливерпуля»
  • 31/12
    • Клопп: Не думаем о победе в матче с «Ман Сити»
    «Ливерпуль» ушел в отрыв Футбол Защита — залог величия нынешнего «Ливерпуля»В этом сезоне болельщики «Ливерпуля» могут увидеть долгожданное завоевание командой титула чемпионов английской Премьер-лиги 30/12/2018 в 15:480
  • 31/12
    • Буффон: Я не нужен сборной Италии
  • 31/12
    • Кудерметова сыграет с Павлюченковой во втором круге турнира в Шэньчжэне
  • 31/12
    • «Аризона» на своем льду крупно проиграла «Вегасу»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие