Экс-игрок «Салавата» устроил дебош в самолете

Пассажирский лайнер прервал полет по маршруту Сочи — Москва и экстренно сел в Воронеже из-за дебоша пассажира бизнес-класса, сообщает «Интерфакс».

Как оказалось, дебоширом стал известный хоккеист Олег Сапрыкин, выступавший за «Салават Юлаев» и «Калгари».

«Во время полета из Сочи в Москву утром 1 января один из пассажиров бизнес-класса, не рассчитав возможности организма, злоупотребил виски. Мужчина стал кричать и материться. А после отказа налить еще устроил дебош.

Мужчина ударил бортпроводницу с такой силой, что она упала на пол и получила ушибы. Тогда командир принял решение прервать полет и экстренно приземлиться в ближайшем аэропорту. Им оказался Воронеж.

Удалось установить личность задержанного за дебош мужчины. Им оказался известный российский хоккеист, играющий в России и за рубежом. Кроме того, мужчина подрался с соседом по креслу», — заявил источник «Интерфакса».

Отмечается, что после посадки мужчину задержал наряд полиции, самолет продолжил рейс. 0