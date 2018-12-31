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    Сборная Словакии разгромила Казахстан на МЧМ-2019

    Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная Словакии Сборная Казахстана
    В матче группового турнира молодежного чемпионата мира сборная Словакии убедительно обыграла команду Казахстана — 11:2 (6:0, 3:1, 2:1).

    Сборная Словакии разгромила Казахстан на МЧМ-2019
    Сборная Словакии разгромила Казахстан на МЧМ-2019
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    У победителей по дубль сделал Адам Ружичка и Марцел Длугош, хет-трик — Андрей Коллар. В составе команды Казахстана Артур Гатиятов дважды реализовал большинство.

    Сборная Казахстана проиграла все четыре матча на групповой стадии и не сумела выйти в плей-офф. Словаки одержали первую победу и заняли четвертое место в группе.

    Молодежный чемпионат мира. Группа В
    Казахстан — Словакия — 2:11 (0:6, 1:3, 1:2)
    Голы: Лишка — 2 (Грегорчак, Роман), 0:22 — 0:1. Ружичка — 1 (Поспишил, Коренчик), 0:32 — 0:2. Ружичка — 2 (бол., Коренчик, Кривошик), 5:26 — 0:3. Коллар — 1 (Келемен), 8:21 — 0:4. Кривошик — 1 (Ружичка), 11:20 — 0:5. Длугош — 1 (Балаж, Регенда), 14:17 — 0:6. Коллар — 2, 22:27 — 0:7. Роман — 2 (бол., Грегорчак, Лишка), 27:41 — 0:8. Гатиятов — 1 (бол., С-т Данияр, Орехов), 30:13 — 1:8. Регенда — 1 (Демо), 33:36 — 1:9. Гатиятов — 2 (бол., Б. Муратов, С-т Данияр), 46:25 — 2:9. Длугош — 2 (Балаж, Регенда), 54:13 — 2:10. Коллар — 3 (Келемен, Демо), 59:47 — 2:11Вратари: Еремеев (Нурек, 5:26, Еремеев, 28:15) — ГлавайШтраф: 10-14
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