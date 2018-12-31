В матче группового турнира молодежного чемпионата мира сборнаяубедительно обыграла команду— 11:2 (6:0, 3:1, 2:1).

Сборная Словакии разгромила Казахстан на МЧМ-2019 hockeyslovakia.sk 1000 Фрибет для всех Забрать!

У победителей по дубль сделал Адам Ружичка и Марцел Длугош, хет-трик — Андрей Коллар. В составе команды Казахстана Артур Гатиятов дважды реализовал большинство.

Сборная Казахстана проиграла все четыре матча на групповой стадии и не сумела выйти в плей-офф. Словаки одержали первую победу и заняли четвертое место в группе.