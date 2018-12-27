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    СКА на выезде обыграл «Амур»

    КХЛ Амур СКА
    В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» в Хабаровске принимал СКА.

    Игроки СКА
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    Питерские «армейцы» одержали победу со счетом 2:0.

    На 47-й минуте матча СКА вывел вперед Наиль Якупов, а на последней минуте шайбу забросил Артем Земченок.

    СКА сохраняет второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» — двенадцатый на Востоке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Амур» (Хабаровск) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
    Голы: Якупов — 12 (бол., Хафизуллин, Гусев), 46:25 — 0:1. Земченок — 1 (Кетов, Барабанов), 59:46 — 0:2Броски: 15 (8+5+2) — 47 (13+15+19)Вратари: Лангхамер — ШестеркинШтраф: 8 — 2
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