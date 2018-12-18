«Амур» взял реванш у «Куньлуня»

В матче регулярного чемпионата КХЛна своем льду уступил

Гости одержали победу со счетом 3:2.

У победителей отличились Павел Дедунов, Игорь Руденков и Вячеслав Ушенин. У проигравших уже при счете 0:3 шайбы забросили Вилле Лаюнен и Майкл Латта.

Отметим, что команды играли и днем ранее, тогда сильнее оказался «Куньлунь».

«Амур» занимает одиннадцатое место на Востоке, «Куньлунь» — восьмое.