«Амур» взял реванш у «Куньлуня»

«Куньлунь» — «Амур»
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Гости одержали победу со счетом 3:2.
У победителей отличились Павел Дедунов, Игорь Руденков и Вячеслав Ушенин. У проигравших уже при счете 0:3 шайбы забросили Вилле Лаюнен и Майкл Латта.
Отметим, что команды играли и днем ранее, тогда сильнее оказался «Куньлунь».
«Амур» занимает одиннадцатое место на Востоке, «Куньлунь» — восьмое.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Амур» (Хабаровск) — 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)
Голы: Дедунов — 9 (Железков), 9:38 — 0:1. Руденков — 12 (Йордан, Зогорна), 14:23 — 0:2. Вяч. Ушенин — 5 (бол., Вл. Ушенин), 25:28 — 0:3. Лаюнен — 8 (бол., Вольски, Йип), 44:38 — 1:3. Латта — 4, 52:56 — 2:3Вратари: Лазушин (58:24) — ЛангхамерШтраф: 14-12Броски: 30 (7+9+14) — 33 (13+13+7)