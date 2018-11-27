ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Вашингтон» одержал шестую победу подряд НХЛ. Три очка Панарина, две передачи Дадонова и шайба Овечкина
  • 16:23
    • «Анжи» подписал воспитанника ПСЖ
  • 15:04
    • Игроки «Спартака» поддержали Глушакова
  • 14:33
    • Матч «Енисей» — «Ахмат» не будет проходить в манеже
  • 13:27
    • В ФХР подтвердили назначение Знарка
  • 11:56
    • Ван Дейк: Мы уважаем ПСЖ, но «Ливерпуль» хочет выиграть этот матч
    Все новости спорта

    «Адмирал» выиграл у «Сочи»

    КХЛ Адмирал Сочи
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» во Владивостоке принимал «Сочи». Хозяева одержали победу со счетом 4:2.

    Игроки «Адмирала»
    Игроки «Адмирала»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В составе победителей шайбы забросили Карел Кубат, Сергей Коньков, Владимир Бутузов и Константин Глазачев. У проигравших отличились Юрки Йокипакка и Дамир Рахимуллин.

    «Адмирал» набрал 18 очков и занимает последнее место в Восточной конференции. У «Сочи», для которого это поражение стало третьим кряду — 33 очка и шестое место на Западе.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Сочи» — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
    Голы: Кубат — 3 (Таталин, Бутузов), 4:13 — 1:0. Йокипакка — 6 (бол., О`Делл), 19:54 — 1:1. Коньков — 8 (бол., Кубат, Полак), 33:22 — 2:1. Бутузов — 5 (Мищенко, Вихарев), 41:17 — 3:1. Рахимуллин — 5, 44:12 — 3:2. Глазачев — 8 (п.в., А. Стрельцов), 58:01 — 4:2Вратари: Красоткин — Шикин (57:51 — 58:01, 58:10)Штраф: 6-10Броски: 24 (8+8+8) — 28 (8+9+11)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Салават Юлаев» — «Автомобилист»
  • 4.24
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Автомобилист» попробует прервать серию поражений в поединке против «Салавата Юлаева»
  • «Салават Юлаев» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 4.24
    •
  • Оставит ли «Виктория» ЦСКА без еврокубковой весны?
  • ЦСКА — «Виктория». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Будут ли голы в Афинах?
  • «АЕК» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 1.56
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Эйбар» — «Реал» Футбол Примера. «Севилья» вышла в лидеры крупное поражение «Реала», «Атлетико» упустил победу над «Барселоной»Подробности матчей 13-го тура испанской Примеры 01:050
  • 16:09
    • ЦСКА лишился шансов на выход в плей-офф Юношеской лиги УЕФА
  • 15:47
    • «Анжи» решил проблему с домашним стадионом
  • 15:33
    • «Адмирал» выиграл у «Сочи»
    Игроки «Сибири» Хоккей КХЛ. Победа «Сибири», ЦСКА одолел «Витязь», рижское «Динамо» уступило СКАОбзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 26 ноября 00:250
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Армейцы» шагнут в весну
  • 3.55
    •
  • 15:17
    • Александр Емельяненко не сможет провести бой с Баррозу
  • 14:50
    • Кадиев: Надеемся, что конкретика со спонсором появится до Нового года
  • 13:13
    • Дзагоев рассказал, где хотел бы завершить карьеру
    Евгения Медведева Прочие Провал Медведевой. Работа с Орсером пока не приносит хороших результатовСМИ подвели итоги Гран-при Франции по фигурному катанию Вчера в 14:010
  • 11:43
    • Знарок станет консультантом сборной России
  • 11:11
    • У ЦСКА все еще есть шанс выйти в плей-офф Лиги чемпионов, заявил Магнуссон
  • 09:05
    • Овечкин вышел на 15 место в списке снайперов НХЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие