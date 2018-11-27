«Адмирал» выиграл у «Сочи»

В рамках регулярного чемпионата КХЛво Владивостоке принимал. Хозяева одержали победу со счетом 4:2.

В составе победителей шайбы забросили Карел Кубат, Сергей Коньков, Владимир Бутузов и Константин Глазачев. У проигравших отличились Юрки Йокипакка и Дамир Рахимуллин.

«Адмирал» набрал 18 очков и занимает последнее место в Восточной конференции. У «Сочи», для которого это поражение стало третьим кряду — 33 очка и шестое место на Западе.