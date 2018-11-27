«Адмирал» выиграл у «Сочи»

Игроки «Адмирала»
«Адмирал»
В составе победителей шайбы забросили Карел Кубат, Сергей Коньков, Владимир Бутузов и Константин Глазачев. У проигравших отличились Юрки Йокипакка и Дамир Рахимуллин.
«Адмирал» набрал 18 очков и занимает последнее место в Восточной конференции. У «Сочи», для которого это поражение стало третьим кряду — 33 очка и шестое место на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Сочи» — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Голы: Кубат — 3 (Таталин, Бутузов), 4:13 — 1:0. Йокипакка — 6 (бол., О`Делл), 19:54 — 1:1. Коньков — 8 (бол., Кубат, Полак), 33:22 — 2:1. Бутузов — 5 (Мищенко, Вихарев), 41:17 — 3:1. Рахимуллин — 5, 44:12 — 3:2. Глазачев — 8 (п.в., А. Стрельцов), 58:01 — 4:2Вратари: Красоткин — Шикин (57:51 — 58:01, 58:10)Штраф: 6-10Броски: 24 (8+8+8) — 28 (8+9+11)