ЦСКА в Москве разгромил «Слован»

Хоккеисты ЦСКА
ХК ЦСКА
«Армейцы» выиграли 10 матчей подряд и 22 из последних 23.
Хет-триком отметился нападающий Кирилл Капризов, четыре результативных передачи на счету форварда Михаила Григоренко.
ЦСКА набрал 50 очков и расположился на первом месте на Западе. «Слован» с 22 баллами занимает 10 строчку.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Слован» (Братислава) — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Голы: Капризов — 11 (бол., Григоренко, Нестеров), 16:09 — 1:0. Скотт — 3 (бол., Григоренко, Нестеров), 25:05 — 2:0. Капризов — 12 (Григоренко), 39:23 — 3:0. Капризов — 13 (бол., Григоренко, Скотт), 46:00 — 4:0Вратари: Юханссон — ЧильякШтрафы: 8-12Броски: 25 (6+10+9) — 18 (7+6+5)