ФХР получила нового генерального партнера

Новым генеральным партнером Федерации хоккея России, а также мужской и женской национальных сборных станет «Норникель», информируют «Ведомости».

Коммерческие условия контракта партнеры не раскрывают. Однако человек, близкий к одной из сторон, сообщил, что речь примерно о миллиарде рублей в год.

«Норникель» будет развивать программу подготовки сборной России к Олимпиаде-2022. Помимо этого, компания поддержит спортивные школы, подготовку и повышение квалификации тренеров, различные турниры и мастер-классы.

«Норникель» ранее уже выделял деньги на хоккей: компания несколько лет является партнером Ночной хоккейной лиги и Лиги легенд. 0