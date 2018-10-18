«Спартак» на своем льду проиграл рижскому «Динамо»

Фрагмент матча
ХК «Спартак»
В составе московского клуба заброшенными шайбами отметились Вячеслав Лещенко и Евгений Кулик. У рижской команды отличились Эмилс Гегерис, Мэттью Майоне и Кевин Кларк.
«Спартак» с 18 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Динамо» располагается на 9-й позиции с 17 баллами.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Рига) — 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
Голы: Гегерис — 2 (Батня), 11:21 — 0:1. Майоне — 6 (Дарзиньш, Виделль), 12:27 — 0:2. Лещенко — 4 (Зубов), 26:03 — 1:2. Кулик — 1 (бол., Калинин, Филатов), 45:32 — 2:2. Кларк — 5 (бол., Алишаускас), 49:44 — 2:3Вратари: Гудачек (58:40) — ГудлевскисШтрафы: 6-8Броски: 25 (5+10+10) — 21 (10+5+6)