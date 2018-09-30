Дубль Клинкхаммера помог «Ак Барсу» обыграть «Адмирал»

Казанскийобыграл(4:2) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей Роб Клинкхаммер оформил дубль, еще по шайбе на счету Антона Ландера и Артёма Михеева.

За гостей отличились Александр Угольников и Войтех Полак.

«Ак Барс» одержал вторую домашнюю победу подряд и набрал 18 очков в 13 матчах. У команды Сергея Светлова 8 баллов в 12 встречах.