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    Дубль Клинкхаммера помог «Ак Барсу» обыграть «Адмирал»

    КХЛ Ак Барс Адмирал
    Казанский «Ак Барс» обыграл «Адмирал» (4:2) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    «Ак Барс»
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    В составе победителей Роб Клинкхаммер оформил дубль, еще по шайбе на счету Антона Ландера и Артёма Михеева.

    За гостей отличились Александр Угольников и Войтех Полак.

    «Ак Барс» одержал вторую домашнюю победу подряд и набрал 18 очков в 13 матчах. У команды Сергея Светлова 8 баллов в 12 встречах.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)
    Голы: Угольников — 2 (бол., Воронин, Дьяков), 6:38 — 0:1. Ландер — 4 (Секач, Азеведо), 33:17 — 1:1. Полак — 1 (Дьяков, Говорка), 42:38 — 1:2. Клинкхаммер — 4 (бол., Постма, Секач), 45:58 — 2:2. Михеев — 2 (Юдин, Яруллин), 49:49 — 3:2. Клинкхаммер — 5 (п.в., Азеведо, Ландер), 59:41 — 4:2Вратари: Гарипов — Серебряков (58:24 — 58:39, 59:11 — 59:41)Броски: 39 (13+11+15) — 35 (16+10+9)Штраф: 12 — 10
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