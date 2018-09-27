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    КХЛ. ЦСКА играет со «Спартаком», «Магнитка» дожала «Динамо»

    Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 27 сентября

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    ЦСКА — «Спартак»
    ЦСКА — «Спартак»
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    В четверг, 27 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут шесть матчей.
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    «Автомобилист» — «Северсталь» 4:0

    Екатеринбургский «Автомобилист» одержал уверенную победу над череповецкой «Северсталью» (4:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей оформил Найджел Доус, еще по шайбе забросили Иван Вишневский и Стефан Да Коста.

    Подопечные Андрея Мартемьянова выиграли 11-й матч подряд со старта чемпионата, у череповчан пять поражений в шести играх.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Северсталь» (Череповец) — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
    Голы: Вишневский — 1 (Доус, Голышев), 22:25 — 1:0. Доус — 2 (бол., Паре, Да Коста), 38:50 — 2:0. Да Коста — 6 (Доус, Василевский), 40:30 — 3:0. Доус — 3 (бол., Голышев, Да Коста), 45:48 — 4:0Вратари: Коварж — Фурх (Магарилов, 45:48)Броски: 30 (11+11+8) — 26 (13+6+7)Штраф: 8 — 8

    «Металлург» Мг — «Динамо» М 6:5 ОТ

    Магнитогорский «Металлург» одержал домашнюю победу над московским «Динамо» (6:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Виктор Антипин, Войтек Вольски, а также Мэтт Эллисон и Сергей Мозякин, оформившие по дублю.

    За бело-голубых точным бросками отметились Микс Индрашис, Даниил Тарасов, Дмитрий Кагарлицкий и Вадим Шипачёв, ставший автором дубля.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «ХК Динамо» (Москва) — 6:5 ОТ (3:2, 1:2, 1:1, 1:0)
    Голы: Мозякин — 4 (Язьков), 3:35 — 1:0. Индрашис — 4 (А. Алексеев), 11:44 — 1:1. Тарасов — 5 (Кагарлицкий, Шипачев), 12:36 — 1:2. Антипин — 2 (Любимов), 12:53 — 2:2. Вольски — 3 (бол., Мозякин, Эллисон), 14:45 — 3:2. Кагарлицкий — 3 (Хиетанен, Тарасов), 20:22 — 3:3. Эллисон — 3 (бол., Мозякин, Вольски), 25:12 — 4:3. Шипачев — 2 (Кагарлицкий), 30:46 — 4:4. Мозякин — 5 (Верещагин), 51:39 — 5:4. Шипачев — 3 (Кагарлицкий, Индрашис), 52:18 — 5:5. Эллисон — 4, 62:13 — 6:5Вратари: Загидулин (Кошечкин, 40:00) — ЕременкоБроски: 31 (12+11+5+3) — 42 (10+12+15+5)Штраф: 4 — 4

    «Трактор» — «Локомотив» 1:2

    Челябинский «Трактор» потерпел домашнее поражение в матче с ярославским «Локомотивом» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей шайбы на счету Данила Юртайкина и Степана Санникова. За хозяев сумел отметиться Александр Рыбаков.

    Подопечные Германа Титова проиграли четыре из пяти последних матчей с разницей забитых и пропущенных шайб 5-25.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
    Голы: Рыбаков — 1 (Исаев), 5:54 — 1:0. Юртайкин — 1 (Каюмов, Алексеев), 18:38 — 1:1. Санников — 3, 24:48 — 1:2Вратари: Судницин (58:23) — КоноваловБроски: 24 (7+10+7) — 24 (10+11+3)Штраф: 6 — 6

    ЦСКА — «Спартак»

    «Динамо» Р — ХК «Сочи»

    «Слован» — «Йокерит»

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