Минское «Динамо» в гостях одолело «Локомотив»

Хоккеисты минского «Динамо»
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За минскую команду отличились Денис Казионов и Патрик Уиркош. У хозяев единственную шайбу забросил Брэндон Козун.
«Локомотив» с 10 очками занимает 2-е место в Западной конференции. В активе «Динамо» 4 очка и последнее место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Минск) — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Голы: Козун — 3 (бол., Апальков, Локтионов), 12:40 — 1:0. Казионов — 1 (Осипов, Хенкель), 21:37 — 1:1. Уиркош — 1 (А. Костицын), 28:28 — 1:2Вратари: Коновалов (59:05) — КарнауховШтрафы: 18-12Броски: 45 (16+15+14) — 16 (4+9+3)