«Ак Барс» по буллитам уступил «Барысу»

по буллитам проигралв матче регулярного чемпионата КХЛ.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Александра Бурмистрова хозяева ответили точным броском Кертиса Валка. Во втором периоде Иржи Сека и Джастин Азеведу вывели «Ак Барс» вперед, однако гости восстановили равновесие — отличились Патрис Кормье и Роман Старченко.

В серии буллитов победный бросок у хозяев на счету Мэттью Фрэттина.

Отметим, что по ходу встречи вратарь казанцев Владислав Подъяпольский отдал две результативные передачи.

«Ак Барс» набрал восемь очков после семи матчей, а у «Барыса» восемь очков после шести встреч.