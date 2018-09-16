«Ак Барс» по буллитам уступил «Барысу»

«Барыс» — «Ак Барс»
«Ак Барс»
В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Александра Бурмистрова хозяева ответили точным броском Кертиса Валка. Во втором периоде Иржи Сека и Джастин Азеведу вывели «Ак Барс» вперед, однако гости восстановили равновесие — отличились Патрис Кормье и Роман Старченко.
В серии буллитов победный бросок у хозяев на счету Мэттью Фрэттина.
Отметим, что по ходу встречи вратарь казанцев Владислав Подъяпольский отдал две результативные передачи.
«Ак Барс» набрал восемь очков после семи матчей, а у «Барыса» восемь очков после шести встреч.
«Барыс» (Астана) — «Ак Барс» (Казань) — 4:3 Б (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
КХЛ. Регулярный чемпионат
Голы: Бурмистров — 1 (Педан, Подъяпольский), 1:11 — 0:1. Валк — 2 (Боченски, Фраттин), 10:54 — 1:1. Секач — 2 (Марков, Подъяпольский), 20:26 — 1:2. Азеведо — 2 (Секач), 36:48 — 1:3. Кормье — 4 (бол., Дитц, Старченко), 39:28 — 2:3. Старченко — 6, 45:22 — 3:3Победный буллит: ФраттинВратари: Кудрявцев (Граховина, 36:48, Кудрявцев, 65:00) — ПодъяпольскийБроски: 29 (11+11+6+1) — 35 (13+13+7+2)Штраф: 16 — 16