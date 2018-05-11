Воробьев: Соперник показал быстрый и мощный хоккей

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Россиипрокомментировал поражение от команды Чехии (3:4 ОТ) в матче группового этапа чемпионата мира 2018 года по хоккею.

«Соперник показал быстрый и мощный хоккей. У чехов хорошая команда. Мы говорили ребятам об этом, но поначалу слишком много уважения показывали к сопернику.

Второй и третий период были неплохие. Появление Пастрняка и Крейчи стало плюсом для понимания, куда двигаться? Для понимания в принципе да, но нас интересует наша игра.

Наложить звенья? Вы же понимаете, что если они хозяева, то у меня нет возможности наложить звенья. Мы пытались что-то поменять, у нас в плане были два звена, но последняя рука была у тренеров чехов – о чём мы говорим.

Стартовый период у первого звена не очень хорошо получался, был нужен новый импульс, поэтому перевели Капризова в третью тройку. Мы начали лучше играть командой.

У нас рецепт успеха на этом чемпионате – только команда, все вместе, а не отдельные звенья и игроки.

Сошников в какой-то момент добавил энергии. Нам нужно было движение, а он быстрый парень, поэтому сделали выбор в его пользу», — приводит слова тренера «Чемпионат».