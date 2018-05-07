Швейцария победила Словакию на чемпионате мира

Заброшенными шайбами у сборной Швейцарии отметились Тристан Шервай и Мирко Мюллер.
Швейцарцы выиграли оба матча на мировом первенстве, накануне в овертайме переиграв австрийцев (3:2). Словаки же проиграли в двух встречах из двух.
Накануне они уступили в дополнительное время принципиальным соперникам из Чехии (2:3).
ЧМ-2018. Группа А
Словакия — Швейцария — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Голы: Шервей — 1 (Диас, Мюллер), 11:06 — 0:1. Мюллер — 1 (мен., Шервей), 20:22 — 0:2.Вратари: Чильяк (57:40 — 58:20, 59:12) — Берра.Броски: 25 (12+6+7) — 26 (9+11+6).Штраф: 6 — 4.