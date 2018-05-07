Швейцария победила Словакию на чемпионате мира

одержала победу над(2:0) в своём втором матче на чемпионате мира по хоккею в Дании.

Заброшенными шайбами у сборной Швейцарии отметились Тристан Шервай и Мирко Мюллер.

Швейцарцы выиграли оба матча на мировом первенстве, накануне в овертайме переиграв австрийцев (3:2). Словаки же проиграли в двух встречах из двух.

Накануне они уступили в дополнительное время принципиальным соперникам из Чехии (2:3).