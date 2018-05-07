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    Швейцария победила Словакию на чемпионате мира

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Швейцарии Сборная Словакии
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    Швейцария — Словакия
    На фото:Швейцария — Словакия
    Сборная Швейцарии одержала победу над командой Словакии (2:0) в своём втором матче на чемпионате мира по хоккею в Дании.

    Заброшенными шайбами у сборной Швейцарии отметились Тристан Шервай и Мирко Мюллер.

    Швейцарцы выиграли оба матча на мировом первенстве, накануне в овертайме переиграв австрийцев (3:2). Словаки же проиграли в двух встречах из двух.

    Накануне они уступили в дополнительное время принципиальным соперникам из Чехии (2:3).

    ЧМ-2018. Группа А
    Словакия — Швейцария — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
    Голы: Шервей — 1 (Диас, Мюллер), 11:06 — 0:1. Мюллер — 1 (мен., Шервей), 20:22 — 0:2.Вратари: Чильяк (57:40 — 58:20, 59:12) — Берра.Броски: 25 (12+6+7) — 26 (9+11+6).Штраф: 6 — 4.
    Чехия против Словакии. Кто победит в принципиальном матче?Чехия — Словакия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира 5 мая
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