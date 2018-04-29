Сборная Финляндии обыграла США в финале юниорского ЧМ

Заброшенными шайбами в составе обладателей золотых медалей отметились Анттони Хонка, Каапо Какко и Никлас Нордгрен.
Американцы ответили точными бросками Патрика Джилеса и Тревора Джаника.
Юниорская сборная Финляндии выиграла мировое первенство во второй раз за три последних года.
Третье место на турнире, который прошел в Челябинске и Магнитогорске, заняла сборная Швеции, обыгравшая Чехию (5:2).
Сборная России завершила турнирный путь на домашнем первенстве на стадии четвертьфинала, проиграв США (1:5).
ЮЧМ-2018. Финал
Финляндия — США — 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
Голы: Хонка, 9:13 (бол.). Какко, 12:33 (бол.). Нордгрен, 50:41 (мен.). – Джайлс, 16:53. Янике, 28:24.