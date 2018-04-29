Сборная Финляндии обыграла США в финале юниорского ЧМ

выиграла юниорский чемпионат мира по хоккею, обыграв в финале(3:2).

Заброшенными шайбами в составе обладателей золотых медалей отметились Анттони Хонка, Каапо Какко и Никлас Нордгрен.

Американцы ответили точными бросками Патрика Джилеса и Тревора Джаника.

Юниорская сборная Финляндии выиграла мировое первенство во второй раз за три последних года.

Третье место на турнире, который прошел в Челябинске и Магнитогорске, заняла сборная Швеции, обыгравшая Чехию (5:2).

Сборная России завершила турнирный путь на домашнем первенстве на стадии четвертьфинала, проиграв США (1:5).