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    Сборная Финляндии обыграла США в финале юниорского ЧМ

    Сборная Финляндии Сборная США
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Сборная Финляндии выиграла юниорский чемпионат мира по хоккею, обыграв в финале команду США (3:2).

    Заброшенными шайбами в составе обладателей золотых медалей отметились Анттони Хонка, Каапо Какко и Никлас Нордгрен.

    Американцы ответили точными бросками Патрика Джилеса и Тревора Джаника.

    Юниорская сборная Финляндии выиграла мировое первенство во второй раз за три последних года.

    Третье место на турнире, который прошел в Челябинске и Магнитогорске, заняла сборная Швеции, обыгравшая Чехию (5:2).

    Сборная России завершила турнирный путь на домашнем первенстве на стадии четвертьфинала, проиграв США (1:5).

    ЮЧМ-2018. Финал
    Финляндия — США — 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
    Голы: Хонка, 9:13 (бол.). Какко, 12:33 (бол.). Нордгрен, 50:41 (мен.). – Джайлс, 16:53. Янике, 28:24.
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