«Ак Барс» выиграл Кубок Гагарина, СКА продлил Дацюка, Знарок может возглавить ЦСКА

«Ак Барс» — обладатель Кубка Гагарина!

Казанский «Ак Барс» в третий раз в своей истории выиграл заветный титул, обыграв в финальной серии ЦСКА (4:1). И если два первых Кубка Гагарина казанцы взяли в двух первых сезонах КХЛ, то третьего пришлось ждать долгие восемь лет.

«Ак Барс» действительно заслужил этот титул, полностью переиграв ЦСКА. Быть может, исход финала был бы другим, если бы соперником Казани оказался СКА, но это уже теория. Факт же говорит о том, что московский клуб в пяти матчах сумел забросить лишь пять шайб в основное время. «Ак Барс» переиграл ЦСКА его же оружием – надежной обороной и вратарской линией, а в атаке казанцы оказались результативнее и креативнее соперника.

Отдельно стоит отметить главных героев серии и всего плей-офф – голкипера Эмиля Гарипова, который уже заинтересовал многие клубы НХЛ, нападающего Джастина Азеведо, который был признан MVP плей-офф. Историческое достижение покорилось также ветерану-нападающему Данису Зарипову, сумевшему поднять над головой Кубок Гагарина в пятый раз в своей карьере, чего не удавалось еще никому. Зарипов выигрывал с «Ак Барсом» все три титула, и еще дважды побеждал в плей-офф с магнитогорским «Металлургом».

Наставник «Ак Барса» Зинетула Билялетдинов в очередной раз доказал, что является одним из лучших, если не лучшим тренером в России. Без него «Ак Барс» не был бы так силен, не показывал бы такой сбалансированный хоккей. Без Билялетдинова не было бы побед Казани в хоккее, и это понимают все. В текущем плей-офф «Ак Барс» сыграл 19 матчей, и лишь трижды проиграл соперникам, ни разу не дав усомниться в своей победе в серии. Ни разу «Ак Барс» не проиграл более одного матча в серии.

Прошедший сезон КХЛ в очередной раз доказал, что фавориты побеждают не всегда. Это подтвердил и вылет СКА в финале Западной конференции, и победа «Ак Барса» над ЦСКА в финале. И это как раз тот глоток свежего воздуха, который был нужен КХЛ. Многие болельщики потеряли веру в интригу еще в регулярном чемпионате, и до последнего не верили в возможность альтернативы СКА и ЦСКА. «Ак Барс» своим примером показал и доказал это, а заодно оживил КХЛ.

Что касается ЦСКА, москвичи снова потеряли свой шанс. Во второй раз в своей истории армейцы вышли в финал Кубка Гагарина, но снова остановились в шаге от титула. Впрочем, винить ЦСКА может лишь сам себя и тренерский штаб, который так и не нашел рецепта решения проблем с атакой. Так бездарно играть в большинстве, и забрасывать так мало шайб, обладая такой атакой – это само по себе уже поражение.

СКА продлил Павла Дацюка и начал скупку игроков

Одной из главных новостей недели, кроме победы «Ак Барса», стала трансферная активность главного неудачника сезона – СКА. Клуб из Санкт-Петербурга еще на год продлил контракт со своей звездой – Павлом Дацюком. Хотя 39-летний нападающий провел неоднозначный сезон, он в любом случае остается лидером нападения армейцев, а что еще более важно – игроком, подтверждающим реноме СКА, как самого богатого и статусного клуба Континентальной хоккейной лиги.

При этом не умолкают слухи о возможном возвращении Дацюка в родной Екатеринбург. Его агент лишь подтвердил их, заявив, что Павел не отказывается от идеи завершить карьеру в «Автомобилисте», но при этом завершать ее он пока не планирует, а значит – продолжит играть за СКА. С другой стороны, контракт лишь на один год говорит о том, что такой трансфер может состояться уже очень скоро. Да и возраст Дацюка поджимает.

Но не Дацюком единым. СКА по своей старой привычке, и особенно после неудачных сезонов, начинает обращать свое внимание на другие клубы в поиске талантливых игроков. Сейчас речь идет о возможном переезде в Санкт-Петербург двух нападающих хабаровского «Амура» — Олега Ли и Алексея Бывальцева. Причем последний уже активно наигрывался в сборной России на Евротуре в одной тройке с Никитой Гусевым. Пазл складывается, если добавить, что слухи активно сватают главным тренером в СКА Илью Воробьева, ныне исполняющего обязанности главного тренера сборной после ухода Олега Знарка.

Также в список интересов гранда КХЛ попал нападающий тольяттинской «Лады» Денис Зернов, и в общем-то, понять СКА можно. Летом клуб наверняка покинет Илья Ковальчук, который решил все-таки вернуться в НХЛ, где им активно интересуется «Нью-Йорк Рейнджерс». Защитник Егор Яковлев может перебраться в «Нью-Джерси Дэвилз», а также может покинуть клуб основной вратарь Микко Коскинен, в котором заинтересованы «Нью-Йорк Айлендерс» и «Эдмонтон Ойлерз».

Уход Знарка и Ковальчука сам по себе означает смену эпохи. Так что СКА придется перестраивать команду, хотят этого в клубе или нет. А это значит, что нас ждет невероятно интересное трансферное лето.

Тренерские слухи КХЛ: Знарок в ЦСКА, Борщевский в «Амуре»

Самой горячей тренерской новостью недели стал возможный переход Олега Знарка в… ЦСКА! Правда, армейцам Москвы для начала необходимо уволить Игоря Никитина, но учитывая фиаско в финале, отставка может случиться очень скоро. По слухам, Знарок должен сменить СКА на ЦСКА, но при этом Никитин может остаться помощником Олега Валерьевича.

Конечно, в руководстве ЦСКА оперативно отреагировали на такую новость, заявив, что она абсолютно не соответствует действительности и разогнана для того, чтобы помешать ЦСКА в фиале плей-офф. Вполне вероятно, что так и было. Но учитывая специфику нашей лиги, не стоит удивляться, если через несколько дней Олег Знарок все-таки возглавит ЦСКА.

Магнитогорский «Металлург» официально объявил о назначении главным тренером Йозефа Яндача. Чешскому наставнику осталось провести чемпионат мира во главе сборной Чехии, после чего он отправиться в Магнитогорск. Правда, уже сейчас Яндач заявил, что команду ждет перестройка, так как в «Магнитке» слишком много возрастных игроков. В принципе, это и без Яндача было понятно, а самого чеха наверняка и приглашали именно с целью создания нового коллектива.

Тем временем «Амур» ищет замену не только лидерам команды, которые заинтересовали СКА, но и главному тренеру Андрею Мартемьянову, который одной ногой уже в «Автомобилисте». Стоило хабаровскому клубу пробиться в плей-офф, как команда оказалась нарасхват, но учитывая скромный статус «Амура» в КХЛ, удивляться этому не приходится. Пока непонятно, кто заменит Ли и Бывальцева, но уже есть кандидат на замену Мартемьянову – Николай Борщевский.

В последний раз 53-летний специалист работал в качестве главного тренера в далеком сезоне 2010/2011 в мытищинском «Атланте», с которого был уволен уже в октябре. С тех пор Борщевский трудился исключительно ассистентом в том же «Атланте», а также «Локомотиве», СКА, «Салавате Юлаеве» и, наконец, «Югре». Если выбросить «Югру», список очень солидный. Да и в Ханты-Мансийске Борщевский пробыл недолго, покинув тренерский штаб еще в сентябре. С одной стороны, выбор для «Амура» рискованный, но в Хабаровске также рисковали с назначением Мартемьянова. Угадают ли в этот раз?

Финалист Восточной конференции «Трактор» в поисках замены Анвару Гатиятулину, который с большой долей вероятности станет помощником Ильи Воробьева в СКА, обратил свое внимание на экс-тренера «Авангарда» Германа Титова и Андрея Разина. Что первый, что второй рискованные варианты. Титов абсолютно не впечатлил по работе в Омске, а Разин в последнем сезоне в свое удовольствие трудился в Словакии в «Попраде» в качестве консультанта. До этого он без особых успехов работал главным в «Автомобилисте» и «Югре», а лучшим периодом тренерской карьеры была ВХЛовская «Ижсталь» сезона 2014/2015.

С другой стороны, не исключено, что в итоге Илья Воробьев провалится в сборной на ЧМ (три поражения подряд в рамках Евротура – не лучший старт карьеры в национальной команде), его не назначат в СКА, и таким образом Анвар Гатиятулин никуда не уйдет. На самом деле, это был бы лучший из возможных вариантов для «Трактора».