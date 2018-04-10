Медведев назвал «Рейнджерс» хорошим вариантом для Ковальчука

Член совета директоров СКАпрокомментировал информацию о том, что нападающий клубаможет перейти в «Нью-Йорк Рейнджерс».

«У Ковальчука заканчивается контракт. В его активе есть победы в Кубке Гагарина, Олимпийских играх и чемпионатах мира, не хватает только Кубка Стэнли. Да, Илья не стал дожидаться нашего предложения и уже заявил о своем выборе в пользу НХЛ. Ему есть, что там выигрывать.

Думаю, что он может себя там проявить. Ему необходимо ехать не просто в сильную команду, а туда, где будет комфортно играть. "Рейнджерс" – это клуб с хорошей историей и жадный до побед. Думаю, что это хороший вариант для Ковальчука.

Ковальчук достиг предварительной договоренности о переходе в "Рейнджерс"

Говорят, что незаменимых игроков нет, но они есть. Без звезд хоккей становится беднее, но у нас растут новые – Никита Гусев, к примеру. Он выходит на высший уровень», — цитирует Медведева ТАСС.