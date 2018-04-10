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    Медведев назвал «Рейнджерс» хорошим вариантом для Ковальчука

    СКА КХЛ Нью-Йорк Рейнджерс НХЛ
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    Александр Медведев
    На фото:Александр Медведев
    Член совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что нападающий клуба Илья Ковальчук может перейти в «Нью-Йорк Рейнджерс».

    «У Ковальчука заканчивается контракт. В его активе есть победы в Кубке Гагарина, Олимпийских играх и чемпионатах мира, не хватает только Кубка Стэнли. Да, Илья не стал дожидаться нашего предложения и уже заявил о своем выборе в пользу НХЛ. Ему есть, что там выигрывать.

    Думаю, что он может себя там проявить. Ему необходимо ехать не просто в сильную команду, а туда, где будет комфортно играть. "Рейнджерс" – это клуб с хорошей историей и жадный до побед. Думаю, что это хороший вариант для Ковальчука.

    Ковальчук достиг предварительной договоренности о переходе в "Рейнджерс"

    Говорят, что незаменимых игроков нет, но они есть. Без звезд хоккей становится беднее, но у нас растут новые – Никита Гусев, к примеру. Он выходит на высший уровень», — цитирует Медведева ТАСС.

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