Мучительный рекорд ЦСКА и «Йокерита»

Смотреть такие игры – мука

«Что удивило, так это то, что зрители не пошли на игру с "Йокеритом", хотя она могла стать победной для хозяев», — пишет автор «СЭ» Алексей Шевченко. «Никого у касс, даже толпа на вход была меньше обычного. ЦСКА всерьез должен задуматься насчет того, что же делать с посещаемостью.

Нет, какие-то попытки делаются, глупо отрицать. На каждую игру приходят какие-то почетные гости. На этот раз был певец из "Фабрики звезд", который в перерыве исполнил несколько песен, чье качество я не смог оценить, так как старался сразу же покинуть арену. На одной из предыдущих встреч был фокусник, который сумел хитро обойтись с носовым платком. Хоп – и он исчез. Но это все не то, не то. Даже и не знаю, что посоветовать клубу. Кресла поменять, что ли. На этих сидеть невозможно.

Чего же не увидели болельщики? Нет-нет, всерьез ничего не поменялось. Матчи по-прежнему довольно скучные, рабочие. Наверное, ни в одной из четырех пар, что разыгрывают сейчас Кубок Гагарина, нет такой работы. Для болельщиков такие игры смотреть – мука. И с кем я не заговариваю на эту тему, все поддерживают».

У ЦСКА короткая память?

«"Джокеры" сумели усыпить "вояк" на старте пятого матча серии. В реалиях откровенно скучного хоккея финны под шумок вышли вперед — О Нилл. Гол в большинстве на четвертой минуте не сыграл "волшебно пендельной" роли для ЦСКА. Даже в большинстве команда Никитина смотрелась блекловато. Если "вояки" не побегут, "шуты" могут и домучиться до победы и затянуть серию. Не домучились — ЦСКА все же взвинтил остроту и сравнял счет. Заверенный "борщ" затяжной злой атаки, хлесткий и неожиданный бросок Капризова — все надо начинать с начала. "Армейцы" воодушевились и могли и вовсе выйти вперед — "шуты" отбились. 1:1 по итогам первой трети матча — вполне во игре.

Не успел начаться второй период, как ЦСКА получил шанс на гол в большинстве. "Вояки" не приняли подарок. На площадке господствовала равная и при этом нудноватая игра — непонятно, почему москвичи не действовали с позиции силы. Вот и пропустили на 28-й минуте. Счастье для ЦСКА, что гол Толванена не засчитали. "Вояки" взялись за ум и пошли в атаку. Не с шашками наголо, но активно. Впрочем, "джокеры" поднаторели в "препятствовании игре соперника" и не пропустили. 1:1 после 40 минут чистого игрового времени — запахло "выжидаловом". А то и дополнительным временем.

Третий период не назовешь веселым. Неужели у ЦСКА короткая память — "выжидалово" привело к пока единственному поражении в серии, в третьем матче. Финны все более уверенно чувствовали себя в такой игре, сводили все к "тягомотине". Темп и ритм тоже были выгодны "Йокериту" — и это должно было тревожить ЦСКА», — говорится в статье Олега Сергеева на AllHockey.Ru.

Рекорд пал

«В первом дополнительном периоде гости дважды оставались с глазу на глаз с вратарем, а еще попали в штангу. Мог сделать дубль Капризов. Во втором овертайме соперники по разу разыгрывали лишнего, но не преуспели. А в третьем Шалунов и Толванен могли прервать марафон, не виданный в Москве. Но у "армейца" сбился прицел – с третьего матча серии со "Спартаком" он зачехлил клюшку. А финского вундеркинда оставили силы. Вместо сочного броска он слабенько отправил шайбу в грудь Сорокина.

Тем временем в автоматах, что в фойе арены, закончился товар. В очередь за сэндвичами и шоколадками выстроились даже представители "Йокерита".

В четвертом овертайме пал, казалось, нетленный рекорд по продолжительности кубкового матча. Прежний был установлен 22 марта 2014 года в Праге в матче "Лев" – "Донбасс" – 126:14. Оба клубы исчезли с хоккейной карты КХЛ.

А на 128-й минуте "армейцы" радостно вскинули клюшки и едва не задушили в объятиях Любимова, который протолкнул шайбу в ближний угол. Но за мгновения до этого Плэтт совершил рейд в площадь ворот в сопровождении соперника (Нурмана) и снес шлем с головы вратаря. Рямо протестовал. Судьи сходили в "кино" и аннулировали гол.

Вскоре на лобное место присел защитник Лауридсен. Пострадавшего Скотта "красно-синие" поздравили чуть ли не с голом. Но в большинстве хозяева ничем удивить не смогли. И вскоре могли уйти со льда проигравшими. Толванен убежал один на один с Сорокиным и… Неужели выбрал НХЛ? Шайба после его броска, облизав вратарский блин, улетела в сторону от ворот.

Жизнь в нашей лиге Толванену продлил Ниеми, который гораздо раньше упустил голевой момент. Форвард на среднем пятачке включил знаменитого канадца, героя Суперсерии-72 Фила Эспозито – развернул Блажиевского и отправил шайбу в сетку». — пишет колумнист «Советского спорта» Владислав Домрачев.

Мика Ниеми прописался в истории

«Игра стала исторической. Вратарь "Йокерита" Карри Ряме отразил 83 броска за матч и превзошел достижение голкипера "Локомотива" Кертиса Сэнфорда (80 сэйвов).

Мика Ниеми со своей шайбой на 143-й минуте, похоже, надолго прописался в истории КХЛ. Возможно, навсегда.

Но для финской команды важна не минута, на которой она забросила шайбу, а сама победа – "Йокерит" отыграл один матч, и счет в серии стал 3-2 в пользу ЦСКА. Победи сегодня армейцы – у финнов начался бы отпуск», — говорится в материале на Sports.ru.

Отсутствие смелости и решительности

«Если уж ЦСКА считает себя серьезной командой, то в присутствии главного "инвестора" нужно играть по-другому», — пишет колумнист «СЭ» Игорь Еронко. «Не сводя все в примитив, а находя какие-то игровые преимущества. Которых, при всех, мягко говоря, недетских тратах и очень крутом составе как не было, так и нет. Я не готов винить Игоря Никитина в этом. Он оказался в сложной ситуации. И на построение команды нужен не один год. Но большинства нет. В нем выходит Марченко. Позиционные атаки становятся таковыми только в присутствие Робинсона. Под Мэта подстраиваются, он делает крутые вещи, но он их делал и в рижском, и в московском "Динамо". При выходах условно "3 в 2" акцент всегда на бросок. Ведь это не так чревато контратакой. Хотите без риска? Притащите Малкина и Кросби. Они, правда, деградируют, но поначалу будут всех рвать просто один в один.

Пять овертаймов случились из-за отсутствия смелости и решительности у тренерского штаба команды, которая могла себе позволить ошибку. В итоге извела себя до последнего. Нет, без шайбы ЦСКА очень хорош. В каких-то моментах – закачаешься. Но с ней – это сплошь отголоски квазихоккея.

Бесконечные овертаймы нужны хотя бы для того, чтобы выяснить, кто на что горазд. "Внезапная смерть" тем и хороша, что наступает внезапно. Всем запоминается и дает немало поводов поразмыслить».