«Бостон»
Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «Бостон» провел без серии рекордных достижений, которые сопровождали команду годом ранее, тем не менее в моменте она имела возможность побороться за первую строчку на Востоке.
В итоге клуб из одноименного города в штате Массачусетс занял четвертое место в конференции, набрав 109 очков. При этом важнее для «Брюинз» было уверенно войти в кубковую гонку, чего не удалось сделать в 2023-м.
Последние матчи: Однако серия с «Торонто», которая имела все шансы стать одной из самых простых с учетом трех побед в четырех встречах, пошла явно не по плану Джима Монтгомери.
При счете 3:1 в противостоянии «Бостон» потерпел два поражения, включая домашние 1:2, с шайбой Мэттью Найза в овертайме, и 1:2 на катке «Скотиабанк Арены», где свой единственный гол гости вонзили за секунду до финальной сирены. В «ТД Гарден» команды возвращаются с ничейным счетом 3:3.
Не сыграют: Мэтт Пойтрас, Милан Лучич и Эндрю Пик пропустят седьмой матч.
Состояние команды: Бостонцы окончательно потеряли контроль над этим противостоянием и приблизили себя к фазе соперничества без права на ошибку. Теперь на домашнем льду команде Монтгомери предстоит продемонстрировать свои лучшие умения в попытках избежать очередного раннего вылета.
«Торонто»
Путь к плей-офф: По ходу регулярного сезона «Торонто» не претендовал на лидерские позиции и не воспринимался в качестве одного из сильнейших представителей Востока.
Тем не менее в моменте канадцы из Онтарио имели шансы ворваться в первую тройку конференции, но закончили чемпионат на пятой позиции со 102 набранными баллами. В итоге от топ-3 «Лифс» отстали на 8 очков.
Последние матчи: В соперничестве с «Бостоном» команде Шелдона Кифа вполне обоснованно досталась роль аутсайдера, с которой на эту минут она справляется превосходно.
Оказавшись в шаге от досрочного постсезонного отпуска, «Торонто» одержал две победы и восстановил равенство в серии, в которой «Брюинз» вели 3:1 перед матчем №5 на территории «ТД Гарден».
Последняя встреча же прошла в Онтарио, где «Мэйпл Лифс» оформили относительно уверенную победу — 2:1, с дублем Вильяма Нюландера и ведением ситуации в целом, так как пропущенная хозяевами шайба уже ни на что не могла повлиять.
Не сыграют: Джон Клингберг гарантировано пропустит решающую игру. Под вопросом участие Бобби Макмэнна, по-прежнему неясно, восстановится ли главная ударная сила канадцев — Остон Мэттьюс.
Состояние команды: Даже без своего неоспоримого лидера в составе «Торонто» удалось перевернуть все с ног на голову в этом противостоянии. Тем не менее даже сейчас в возможный успех «Лифс» верится с трудом.
Статистика для ставок
- «Бостон» потерпел четыре поражения в пяти последних домашних встречах
- Только в одном матче в «ТД Гарден» из последних семи «Бостон» забивал больше двух голов в основное время
- В четырех матчах из шести в этой серии общая результативность ограничивалась пятью заброшенными шайбами
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Бостона» оценивается букмекерами в 2.14, ничья — в 4.47, а победа «Торонто» — в 2.94.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.86.
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Прогноз: Доведя серию до седьмой игры, «Бостон» сам себя поставил в крайне неловкое положение, за что он, безусловно, уже расплачивается ментально. Но даже в такой ситуации, несмотря на безумные свершения «Лифс», «Брюинз» кажутся готовыми к финальному рывку, который обеспечит им выход в четвертьфинал.
Ставка: «Бостон» победит
Прогноз: Ранее обе команды не всегда спешили радовать зрителя высокой результативностью, поскольку на первый план выходили совершенно другие задачи. Кажется, в игре с наивысшей степенью ответственности большого количества голов также ждать не стоит.
Ставка: Тотал меньше 5