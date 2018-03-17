«Локомотив» обыграл СКА в Санкт-Петербурге

Отметим, что «армейцы» потерпели первое поражение в нынешнем розыгрыше плей-офф.

После первого периода матча хозяева вели в счете благодаря шайбе Вадима Шипачева , однако во втором периоде в составе «Локо» отличились Артур Каюмов и Илья Любушкин .

В Санкт-Петербурге «Локомотив» отпраздновал победу со счетом 2:1.

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