«Локомотив» обыграл СКА в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге «Локомотив» отпраздновал победу со счетом 2:1.
После первого периода матча хозяева вели в счете благодаря шайбе Вадима Шипачева, однако во втором периоде в составе «Локо» отличились Артур Каюмов и Илья Любушкин.
Отметим, что «армейцы» потерпели первое поражение в нынешнем розыгрыше плей-офф.
Счет в серии сравнялся — 1:1.
КХЛ. Западная конференция. 1/2 финала. Второй матч
СКА (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Ярославль) – 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Голы: Шипачев — 3 (Ковальчук, Зуб), 13:55 — 1:0. Каюмов — 1 (бол., Локтионов, Мосалев), 27:54 — 1:1. Любушкин — 1 (Красковский), 38:45 — 1:2.Вратари: Коскинен (58:22) — Судницин.Штраф: 14 — 24.Броски: 29 (12+6+11) — 36 (8+21+7).