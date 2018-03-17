ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Локомотив» обыграл СКА в Санкт-Петербурге

    КХЛ Локомотив СКА
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Игроки «Локомотива»
    На фото:Игроки «Локомотива»
    Ярославский «Локомотив» одержал победу во втором матче серии плей-офф КХЛ против СКА.

    В Санкт-Петербурге «Локомотив» отпраздновал победу со счетом 2:1.

    После первого периода матча хозяева вели в счете благодаря шайбе Вадима Шипачева, однако во втором периоде в составе «Локо» отличились Артур Каюмов и Илья Любушкин.

    Отметим, что «армейцы» потерпели первое поражение в нынешнем розыгрыше плей-офф.

    Счет в серии сравнялся — 1:1.

    КХЛ. Западная конференция. 1/2 финала. Второй матч
    СКА (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Ярославль) – 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
    Голы: Шипачев — 3 (Ковальчук, Зуб), 13:55 — 1:0. Каюмов — 1 (бол., Локтионов, Мосалев), 27:54 — 1:1. Любушкин — 1 (Красковский), 38:45 — 1:2.Вратари: Коскинен (58:22) — Судницин.Штраф: 14 — 24.Броски: 29 (12+6+11) — 36 (8+21+7).
    СКА и «Локомотив» начнут осторожноСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 16 марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • КХЛ. «Салават» сравнял счет в серии с «Трактором», СКА играет с «Локо»
  • Результаты матчей плей-офф Кубка Гагарина 17 марта
    •
  • КХЛ. Выездные победы «Трактора» и «Магнитки», разгромы от ЦСКА и СКА
  • Обзор матчей плей-офф КХЛ 16 марта
    •
  • 16/03
    • СКА с разгрома начал серию против «Локомотива»
  • 09/03
    • Определились пары второго раунда плей-офф КХЛ на Западе
  • 08/03
    • СКА оформил путевку в четвертьфинал Кубка Гагарина
  • 08/03
    • «Северсталь»: Арбитры ошибочно засчитали гол Ярно Коскиранты в овертайме
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Россияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИРальф КрюгерМеж двух миров. Уникальность Ральфа КрюгераПуть Ральфа Крюгера от хоккеиста и тренера до футбольного функционераВалерий Ничушкин Пора домой. О возвращении Ничушкина в РоссиюВалерий Ничушкин отказался от продолжения карьеры в НХЛАлександр Овечкин и Сидни Кросби Квебекское чудо, ванкуверский позор и еще четыре матча России с КанадойРоссийско-канадское противостояние в 21 веке Евгений Дадонов сотоварищи отправляются домойСборная с другой планетыСМИ о поражении сборной России в полуфинале Кубка мира в ТоронтоСергей Гимаев«Он просто заставлял полюбить хоккей»Прощание с хоккейным экспертом Сергеем Гимаевым — в нашем обзоре СМИ
    Подробный разбор
  • Александр Величайший. Колоссальное достижение Овечкина
  • Все подробности о 600-й шайбе российского хоккеиста в НХЛ
    •
  • Такие разные сухие победы СКА и ЦСКА, яркая «Северсталь», скандал в «Нефтехимике»
  • Итоги недели в КХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Старые против молодых
  • «РБ Лейпциг» — «Бавария». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 18 марта
  • 1,65
    •
  • Осака — Касаткина. Финальная битва двух сенсаций
  • Наоми Осака — Дарья Касаткина. Прогноз и ставки на матч 18 марта
  • 2,10
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • 20:26
    • ЦСКА повторно переиграл «Йокерит»
  • 20:05
    • АК «Барс» сравнял счет в серии против «Магнитки»
  • КХЛ. «Салават» сравнял счет в серии с «Трактором», СКА играет с «Локо»
  • Результаты матчей плей-офф Кубка Гагарина 17 марта
    • 17:47
  • 17:39
    • «Салават Юлаев» в овертайме одолел «Трактор»
  • «Сент-Луису» победа нужна больше чем «Чикаго»
  • «Чикаго» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 19 марта
    • 2,20Послезавтра в 02:30
  • «Виннипег» и «Даллас» могут сыграть в закрытый хоккей
  • «Виннипег» — «Даллас». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 19 марта
    • 2,01Послезавтра в 02:30
  • 11:44
    • Вынесенный матч чешского этапа Евротура Россия — Швеция пройдет в Ярославле
  • 10:08
    • Сушинский назначен президентом «Авангарда»
  • НХЛ. Передачи Кузнецова, Овечкина и Орлова, покер Кейна
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 17 марта
    • 09:09
  • КХЛ. Выездные победы «Трактора» и «Магнитки», разгромы от ЦСКА и СКА
  • Обзор матчей плей-офф КХЛ 16 марта
    • Вчера в 22:11
  • 22:06
    • СКА с разгрома начал серию против «Локомотива»
  • 21:59
    • «Магнитка» в овертайме обыграла АК «Барс»
  • 21:55
    • ЦСКА не испытал проблем в первом матче против «Йокерита»
  • 16/03
    • Третьяк будет участвовать в следующих выборах президента ФХР
  • «Салават Юлаев» и «Трактор» во втором матче сыграют результативнее
  • «Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 17 марта
    • 2,09Сегодня в 14:30
  • 16/03
    • «Трактор» обыграл «Салават Юлаев» в первом матче серии
  • 16/03
    • Президент ФХР будет избран 12 апреля
  • «Сент-Луис» обязан побеждать «Рейнджерс» на своем льду
  • «Сент-Луис» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 18 марта
    • 1,99Завтра в 03:00
  • 16/03
    • Защитник сборной Финляндии может перейти в московское «Динамо»
  • Обыграет ли «Тампа-Бэй» обескровленный травмами «Бостон»?
  • «Тампа-Бэй» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 18 марта
    • 2,16Завтра в 02:00
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон