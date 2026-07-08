Assassin’s Creed Black Flag Resynced утекла в сеть еще до официального релиза. Пиратская версия ремейка появилась на торрентах спустя несколько часов после открытия предзагрузки ПК-версии.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced globallookpress.com

По всей видимости, в предзагрузку был загружен незашифрованный билд игры. Разработчики, вероятно, рассчитывали на защиту Denuvo и встроенную DRM-систему Steam, ограничивающую запуск проекта до момента выхода.

Взлом Assassin’s Creed Black Flag Resynced X

Впрочем, это не остановило пиратов. Для обхода защиты использовался гипервизор, позволяющий запустить игру без официальной активации. При этом такой способ требует отключения ряда встроенных механизмов безопасности Windows.

Полноценный релиз Assassin’s Creed Black Flag Resynced на ПК состоится 9 июля. На консолях игра станет доступна с наступлением 9 июля по местному времени.