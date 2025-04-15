Обзор Atomfall: Обаяние британского постапокалипсиса

С ядерной катастрофы на Виндскейлской атомной электростанции прошло пять лет. Очнувшись без памяти в подземном бункере в Озерном крае, герою этой истории приходится столкнуться с карантинной зоной, враждебными фракциями, странным светом в небе — и то и дело взрывающимися овцами.

Кто вы? Как сюда попали? И, что еще важнее, есть ли путь наружу? Ответы, кажется, скрыты в загадочном вихре света и энергии, уходящем в небо и виднеющемся за многие километры.

Ухватиться хотя бы еще за одну — даже незначительную — подсказку попросту невозможно, да и тех, кто мог бы помочь, поблизости нет, а потому — шаги в направлении лучевого потока остаются единственной надеждой на поиск ответов и дороги домой.

Действие Atomfall разворачивается в альтернативной Британии 1960-х годов и предлагает игрокам окунуться в мир с пышным и зеленым ландшафтом, который можно исследовать в свободном режиме.

Кристальные ручьи, старинные каменные мосты, деревушки с открытки и яркие персонажи с живыми голосами. Добавьте сюда пару красных телефонных будок — и вот этот пейзаж неподдельно захватывает дух. В отличие от мрачной пустоши в стиле Fallout, здесь все на первый взгляд кажется практически безоблачным.

Но стоит более вдумчиво изучить кажущуюся миролюбивой оболочку, становится понятно, что даже мыши, пчелы и рыбы в этом мире настроены враждебно, а местная флора стала настолько чужеродной, что превращает травоядных овец в ходячие бомбы, готовые залепить все вокруг инопланетными спорами.

И все это дополняется членами культа враждебных группировок, обитающих в лесах, военными, от которых веет тревогой, бродягами с белыми лицами, напоминающими безумных мимов на охоте. Все в мире Atomfall преследуют одну очевидную цель — уничтожить тебя. А ведь речь еще не шла о мутантах и слетевших с катушек роботах.

Atomfall Steam

После выверенной и временами беспощадной Kingdom Come: Deliverance 2, Atomfall ощущается как глоток свободы. Вместо списка заданий и мельтешащих маркеров тут действует система «зацепок» — догадки, которые складываются из записок, разговоров и деталей окружения. Ушел, вернулся — подсказки появятся на экране. Спасибо, Atomfall.

Исследовать этот полуоткрытый мир — одно удовольствие. Каждые зоны на карте связаны туннелями, шахтами и подземными сетями. При обнаружении спрятанного бункера или случайно раскрытой сюжетной ветки буквально все происходящее воспринимается как честная награда за внимание.

Пути поиска ответов игра позволяет вести в любом порядке, предусматривая несколько концовок, имеющих прямую связь со сделанными ранее выборами. Подобная свобода все еще остается большой редкостью в жанре.

Atomfall — это мир-шкатулка, который раскрывается лишь тем, кто не боится копать глубже.

Отдельной похвалы Rebellion заслуживает за внимание к доступности. Гибкие настройки сложности позволяют подогнать игру под себя: от агрессии врагов до дефицита ресурсов — все регулируется вручную.

Такая вариативность делает Atomfall привлекательной как для хардкорных выживальщиков, так и для тех, кто хочет просто погрузиться в атмосферу, не сражаясь с кривой обучения.

Древо навыков в игре реализовано по-своему приятно: четыре основные ветки (рукопашный бой, огнестрел, выживание и физподготовка) открывают бонусы, подходящие под любой стиль прохождения.

Однако при всей своей причудливости и обаянии Atomfall в некоторых моментах кажется неоднозначной. С точки зрения геймплея игра колеблется между симулятором выживания и приключенческим экшеном, но в полной мере не становится ни тем ни другим.

Выживание — с поиском припасов, крафтом оружия и контролем состояния здоровья — реализовано просто и поверхностно, без глубины, способной увлечь на 15–20 часов.

Скудный инвентарь и невозможность складывать предметы вроде бинтов в стопки со временем начинают раздражать, управление ресурсами превращается в рутину, а не в стратегию.

Atomfall Steam

Боевая система — особенно ближний бой — и вовсе является одной из наиболее спорных. Если стрельбу еще можно стерпеть за счет дефицита патронов, повышающего градус напряжения, то рукопашные схватки — это клонящий в сон бой с кнопками. Моментами враги выстраиваются в цепочку, словно утята, и расстреливать их по одному становится комично легко.

Стелс вроде бы и присутствует, но срабатывает наугад. Порой почти нереально догадаться, видят ли персонажа враги, когда тот прячется, и что вообще здесь считается укрытием.

Иногда, просто затаившись за книжным шкафом в полуразрушенном доме, можно услышать привычное «Тихо! Без глупостей!», после чего тебя прошивают пулями. В другой схожей ситуации достаточно сесть у почти самых ног врага на открытом участке, после чего кто-то недоуменно бросает: «Ушли. Пропали гады!»

Несмотря на атмосферу и сюжет, вызывающие в памяти «День триффидов», Still Wakes the Deep, Fallout и британскую фантастику 70–80-х вроде «Под горой», «Девушка в лабиринте» и «Доктор Кто» (отсылку к которому игра даже не скрывает), Atomfall — это лишь внешняя оболочка.

Игре явно не хватает глубины, сатиры, социальной критики и личной драмы, за которые фанаты любят подобные произведения. И хотя Rebellion удалось воссоздать знакомую и увлекательную британскую эстетику, ей недостает той самой искры, способной превратить хорошую задумку в нечто по-настоящему выдающееся.