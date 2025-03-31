Обзор WWE 2K25: Верная динамика в тени спорных идей

На фоне трех успешных релизов подряд кошмар под названием WWE 2K20 стремительно уходит в прошлое, уступая место достойной формуле WWE 2K25.

С тремя последними релизами Visual Concepts окончательно похоронила печальное наследие 2K20 и с тех пор выстроила прочную игровую базу: пока разработчики не решат экспериментировать без оглядки, происходящее на ринге будет нас радовать. WWE 2K25 подтверждает данное предположение, олицетворяя очередной убедительный выпуск с отличным геймплеем, — пишут в VGC

В новом симуляторе реслинга главные перемены кроются не в механике, а в разнообразии режимов и типов матчей. И если большинство новшеств приходятся к месту, то главный эксперимент — The Island — наверняка вызовет споры. К счастью, от него можно довольно легко отказаться.

Начнем с положительного. WWE 2K25 не затевает революцию на ринге, но добавляет парочку приятных штрихов. Возврат цепного реслинга — своеобразной мини-игры на ловкость и время — можно как принять, так и проигнорировать. А вот новый архетип «Гигант» меняет расклад сил ощутимо.

Выбирая гиганта — будь то Андре, Йокозуна, Ная Джакс или кто-то еще — игрок получает дополнительную шкалу энергии, служащую своеобразным щитом. Пока она активна, многие приемы против них не действуют, ведь соперникам попросту не хватает, как сказал бы Горилла Монсун, «непреодолимой силы», чтобы сдвинуть этот огромный объект.

Когда щит иссякает, гигант становится обычным бойцом и принимает урон как все. Взамен за начальную неуязвимость ему недоступны акробатические трюки вроде прыжков с канатов, так что и стратегия за него, и стратегия против ощущаются совершенно по-разному .

Матчи между мужчинами и женщинами по-прежнему не приветствуются в телевизионных WWE-шоу — PG-эру все еще никто не отменял — но в цифровой вселенной, где Чунь Ли регулярно избивает гигантов, снятие гендерных ограничений расширяет горизонты. WWE 2K25 в данном отношении не стала исключением.

WWE 2K25 Steam

В игре найдется место и очевидным дуэлям вроде Рии против Дома, и причудливым сценариям — например, поединку Алексы Блисс с представителями The Wyatt Sicks в попытке освободить ее от надвигающейся сюжетной участи.

Добавились и новые форматы боев. Так, поединок Bloodline Rules начинается как обычная схватка, но у каждого участника есть возможность трижды вызвать подмогу со стороны, превращая все в хаотичную 4-на-4 потасовку. Underground же берет своей атмосферой: бой на ринге без канатов при зрителях, которые стоят буквально у ринга, хотя сама механика матча мало отличается от стандартной.

В WWE 2K25 расширены уже знакомые форматы сражений: теперь режим Guest Referee работает не только в одиночных поединках, а Brawl поддерживает до восьми участников и включает новые локации вроде стоянки NXT и архивов WWE (последняя особенно хороша). Пусть технически это не новые типы матчей, возможностей в игре все равно стало больше.

Изменения затронули и классические режимы. Showcase в этот раз посвящен династии Bloodline — как реальным, так и вымышленным поединкам с участием Романа Рейнса, братьев Усо, Диких Самоанцев, Наи Джакс и Питера Майвии. Каждая глава сопровождается эффектной подводкой от менеджера Пола Хеймана. Финальный бой немного уступает остальным, но проходить кампанию все равно стоит — не в последнюю очередь ради множества арен, суперзвезд и альтернативных костюмов.

WWE 2K25 Steam

В MyRise представлена новая сюжетная линия, в которой теперь можно играть за персонажа любого пола. Подробности раскрывать не стоит, но в лучших традициях WWE драматургии здесь предостаточно. Отдельно радует полноценное участие Си Эм Панка — если раньше он появлялся лишь в DLC, то теперь главная звезда промоушена встроена в основную кампанию.

MyGM, режим менеджмента за кулисами, обзавелся онлайн-форматом на четырех человек, а в бесконечном Universe теперь доступны разветвленные промо, многодневные PPV в духе Рестлмании и другие расширения. Эти нововведения нельзя назвать революцией, но каждое из них делает игру чуть интереснее и глубже по сравнению с прошлым годом.

Особое внимание вновь привлекает MyFaction — аналог Ultimate Team от EA. Как и раньше, здесь можно провести десятки часов, выстраивая собственную группировку, особенно если игнорировать соблазн покупать наборы за виртуальную валюту.

Вместо прошлогодней механики Proving Grounds в MyFaction теперь представлен World Tour. Суть прохождения осталась прежней, подразумевая цепочку боев с бонусами за прохождение. Однако подана она в виде путешествия по миру. Вместе с тем в раздел добавили сюжетные элементы и стали чаще раздавать награды — обновление скромное, но в целом приятное.

Но и откровенно слабые стороны симулятора никуда не делись. Например, вернулась система карточек Persona. Открытие классических и редких образов бойцов превращается в лотерею — либо необходимо тратить время на бесконечные испытания, либо раскошеливаться на реальные денежные взносы. Даже купив самую дорогую версию файтинга за $130, игроки столкнутся с тем, что часть персонажей останется заблокированной.

Тем не менее природа самого режима затягивает. При вдумчивом подходе и неспешной игре можно собрать мощную фракцию без вложений. Да, микротранзакции в 2K25 никуда не делись, но они до боли переоценены, ведь игнорировать их совсем несложно.

Однако все это меркнет на фоне нового режима, который рискует вызвать больше удивления, чем фирменный взгляд Дуэйна «Скалы» Джонсона. The Island — попытка перенести печально известный режим City из NBA 2K в мир реслинга. Открытый мир, обернутый в навязчивую механику «донат ради победы».

WWE 2K25 Steam

По сюжету игрок оказывается на «Острове» Романа Рейнса — своеобразном испытательном полигоне, где ему предстоит пройти череду заданий, чтобы получить контракт с WWE. Сам остров по антуражу напоминает тематический реслинг-парк, с павильонами, посвященными конкретным суперзвездам, как, например, лавка масок Рея Мистерио.

За весьма неплохими декорациями скрываются многочисленные проблемы, среди которых игровые являются лишь раздражающими мелочами: неинтуитивная навигация, скучные диалоги в статичных экранах, невозможность изменить управление камерой.

Но главная претензия кроется в самом устройстве острова: он больше напоминает торговый центр, чем полноценный режим. Почти все в этом разделе нацелено на виртуальную валюту, и без финансовых вливаний удовольствие от игрового процесса становится усеченным.

Да, за прохождение заданий можно заработать немного косметики, особенно в рамках ограниченных по времени ивентов, но большая часть одежды продается исключительно в местных лавках — за токены VC. Для тех, кто с радостью отдает $5 за цифровые кроссовки Nike, остров станет раем, остальным — послужит напоминанием о том, куда движется индустрия. Особенно на фоне пресс-релиза, в котором 2K с гордостью анонсировала десять модных брендов, доступных с первого дня.

Хуже всего то, что виртуальная валюта VC влияет не только на внешний вид. За нее можно прокачивать характеристики персонажа. Поскольку «Остров» заточен под мультиплеер, мы получаем чистейшую формулу ‘pay-to-win’ (донат ради победы). Либо придется неделями пробиваться наверх с минимальными статами, либо пополнять баланс и сразу начать доминировать.

К счастью, режим «Остров» можно обойти стороной, отнестись к нему буквально — как к изолированной территории — и спокойно наслаждаться всем остальным. Раздел MyFaction по-прежнему интересен, пусть и требует терпения. Другие сюжетные и мультиплеерные режимы обеспечат десятки часов игры — как раз до выхода WWE 2K26.

С каждым годом серия WWE 2K все больше рискует пойти по стопам NBA 2K, увязая в навязчивых механиках и коммерции. Появление Nike, Adidas и грядущих DLC с NBA-звездами лишь усиливает опасения. Но пока все это ограничивается одним режимом и не проникает в остальную игру, WWE 2K25 все еще можно с уверенностью рекомендовать поклонникам серии.