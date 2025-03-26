Обзор Assassin’s Creed Shadows: Свежие замыслы теряются в рутине

Assassin’s Creed Shadows тонет в повторениях и рушит драму, не сумев раскрыть потенциал идеи с двумя героями.

В основе Assassin’s Creed Shadows лежит весьма прочная идея. Игра предлагает двух главных героев — самурая Ясукэ и девушку-синоби по имени Наоэ. Оба протагониста не только радикально различаются по механикам сражений, но и символизируют прошлое серии — как ее истоки, так и более свежие главы, — отмечают в PC Gamer

Ясукэ, прибывающий в Японию в роли раба португальских торговцев, предпочитает открытые схватки. Он рубит противников катаной и выносит двери с разгона. Его движения и стиль боя отсылают к грубым силачам из последних частей — вроде Valhalla и Odyssey.

Наоэ, напротив, словно сошла со страниц ранних игр серии. Ее стезя — скрытность и точность. Она крадется в тенях, карабкается по стенам и растворяется в дыму, оставляя за собой лишь бесшумные трупы.

Такое сочетание игровых подходов выглядит логичным шагом для франшизы, которая за два десятилетия обзавелась 15 основными частями, множеством ответвлений и целой историей трансформаций.

Однако несмотря на хорошую завязку и попытку соединить прошлое с настоящим, Shadows не спешит оправдывать амбиции — ни как самостоятельное произведение, ни как новый курс для флагманской RPG-серии Ubisoft.

Первые часы опыта, бесспорно, внушают надежду. Наоэ и Ясукэ представляют разные стороны гражданской войны, раздирающей Японию времен Оды Нобунаги. Ясукэ, служа ему, участвует в кровавых кампаниях, постепенно сомневаясь в оправданности жестокости во имя мира.

Наоэ же имеет тесную связь с провинцией Ига, независимым регионом, захваченным силами Ясукэ. Ее история строится на классическом мотиве мести. Пролог показывает разрушенную родину, массовые расправы и таинственную атаку убийц в масках, после которой она оказывается на грани смерти. Здесь же появляются привычные атрибуты серии: скрытые клинки и древние учения.

Завязка формирует неподдельное чувство влечения, а первые миссии уверенно его развивают. Наоэ осваивает ремесло ниндзя, выслеживает скрывающих лица врагов — позднее называемых синбакуфу — и формирует союзников в персональной базе, которую можно обустраивать по своему вкусу.

Первые огрехи начинают прослеживаться в момент встречи Ясукэ и Наоэ. Сцена, на которую, казалось бы, должно быть отведено внимание и драматургия, получилась сжатой, лишенной состоятельности. Протагонисты внезапно решают действовать сообща, и с этой фазы сюжета структура игры становится предсказуемой: охота на лидеров синбакуфу по одному.

Assassin’s Creed Shadows Steam

Выслеживаемые цели разбросаны по разным регионам Японии. В процессе их поиска герой исследует территорию, выполняет задания, постепенно выясняя, где скрывается нужный персонаж, а база в данном контексте служит для взаимодействия с союзниками (некоторые помогут в бою), улучшения снаряжения и кастомизации внешнего вида убежища.

За пределами базы действует новая система исследований: в Shadows маркеры локаций не подразумевают конкретную точку начала заданий: для ее поиска игроку предстоит читать описания, осматривать окрестности или посылать разведчиков, чтобы выяснить координаты цели. Количество разведчиков ограничено, а пополнение отряда происходит лишь по прошествии времени, за выполнение побочных миссий или за деньги.

Данный подход создает дополнительный стимул изучать географию региона, запоминать ориентиры и внимательно работать с картой — в отличие от большинства «песочниц», где достаточно просто добраться до ближайшего сияющего значка.

На самих миссиях все начинается со скрытного наблюдения. Стелс в Shadows остался классическим, но в случае с Наоэ он реализован особенно приятно — плавно и гибко.

Обход врагов — особенно в извилистых замках и неприступных крепостях — построен на фундаментальных приемах жанра: отвлекающие звуки, свист, маневры вне поля зрения, перетаскивание тел в кусты или в потайные укрытия. Но даже самый осторожный игрок рано или поздно все равно втянется в открытый бой.

Как и в последних частях серии, где акцент сместился в сторону RPG, система сражений в Shadows строится на блоках, уклонениях, контратаках и быстрых выпадах. По мере роста уровня героев и изучения вражеских приемов бои постепенно превращаются в рутину — спустя время остается лишь методично срезать полоски здоровья.

Главные герои наделены отдельными ветвями развития: одна — про стиль, другая — про конкретное оружие. Повышая мастерство, персонажи открывают новые приемы или усиливают урон.

Изначально оба протагониста владеют короткими и длинными катанами, но дальше их пути в этом направлении расходятся. Наоэ предпочитает танто, кусанаги, метательные ножи и сюрикены. Ясукэ — алебарды, булаву, лук со стрелами и фитильное ружье.

Арсенал в игре представлен внушительный, но из-за недостатка очков навыков что-то из перечисленного приходится оставлять без внимания. Аналогичный принцип действует и при переключении между героями.

После нескольких миссий становится очевидно, что оптимальная стратегия подразумевает исследование карты и проникновение в укрытия в роли подвижной Наоэ, а квесты, нацеленные на бой, лучше доверить Ясукэ.

Несмотря на то что формально игру можно пройти кем угодно, общая атмосфера, очевидно, благоволит каждому в своей роли: одна быстрее карабкается и прячется, другой — уверенно выносит толпу.

Тем не менее в основе Assassin’s Creed все еще лежит неизменный посыл: погружение в детализированный исторический мир, что само по себе является достаточной причиной для путешествия. И Shadows продолжает эту традицию, открывая перед игроком Японию 16-го века.

Здесь воссоздается практически каждая мелочь: рыбацкие деревни на берегу бескрайних штормовых вод, шумные города, древние пагоды, вросшие в горные склоны, леса с хвойными деревьями, усыпанными снегом зимой или охваченными багрянцем опадающей листвы осенью.

Перед игроком открываются не только захватывающие панорамы, но и трогательные сцены давно ушедшего быта. Такие детали превращают путешествие по миру Shadows в виртуальный музей, где история дышит сквозь каждый кадр.

Assassin’s Creed Shadows Steam

Однако главное, что делает игру по-настоящему яркой — ее визуальный и звуковой стиль. Некоторые боевые эпизоды сопровождаются гитарными мелодиями, где рокабилли и вестерны в духе Мориконэ переплетаются с японскими инструментами, создавая музыкальный облик, какого у Assassin’s Creed не было со времен утонченного саундтрека Syndicate от Остина Уинтори.

Кинематографические влияния прослеживаются и в режиссуре: например, боссы погибают на фоне внезапно выцветшего экрана, где всплеск алой крови остается единственным пятном цвета.

К сожалению, сюжет не обладает той же уверенностью. История пытается совместить в себе образы жертв и палачей, показывая героев как участников бесконечного насилия.

По ходу повествования игра неоднократно поднимала темы власти — будь то верность самурая своему дайме, груз родовой чести или жестокое подчинение через войну и рабство. Однако все эти нити к финалу так и остаются нераскрытыми.

Отдельные побочные миссии и сцены с лидерами синбакуфу касаются этих тем, но развивают их слишком поверхностно. А поскольку развязка наступает внезапно, Shadows оставляет ощущение незавершенности.

Эти недочеты было бы проще простить, будь в игре твердый скелет базового повествования. Но десятки часов, проведенные с Ясукэ и Наоэ, ведут к довольно предсказуемым поворотам и внезапному, обескураживающему финалу. Внутренней драмы, которая могла бы оправдать повторяемость структуры, попросту нет.

Shadows завораживает образом Японии XVI века и интересной попыткой соединить два периода серии. Но то, что должно было ее оживить, остается пресным: два героя, между которыми так и не возникает убедительной связи, и мир, который требует большего, чем просто красивую оболочку.