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    Безраздельный повелитель охоты: Обзор Monster Hunter Wilds

    Capcom снова это сделала

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    Monster Hunter Wild
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    Monster Hunter Wild
    Monster Hunter Wilds превращает лидирующую в своем классе экшен-RPG в нечто более доступное и привлекательное для новичков.
    Monster Hunter World: Iceborne представила Путеводные земли — динамичную, пограничную карту-песочницу, на которой монстры всех форм и размеров появлялись и исчезали по мере того, как игроки исследовали более ее открытое окружение.

    Monster Hunter Wilds — это, по сути, Путеводные земли, развернутые в масштабах полноценной игры. Разработчики взяли концепцию живого, взаимосвязанного мира и растянули ее на весь проект, что сделало исследования более свободными: задания можно брать на ходу, а каждая экосистема ощущается не просто фоном, а настоящим живым пространством, наполненным деталями, — отмечают в Push Square.

    При этом Wilds придерживается более структурированного, сюжетно-ориентированного подхода, давая ощущение полной свободы только после финальных титров. Кампания направляет игрока за руку, порой даже слишком настойчиво. Для опытных охотников 20-часовой сюжет может показаться затянутым: постоянные катсцены, диалоги и обучающие миссии временами превращают прохождение в череду обязательных формальностей, а неоднозначная подача истории лишь усиливает это впечатление.

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    • Capcom явно пыталась придать этому релизу большую значимость в плане персонажей и сюжета, но поверхностные характеры и невыразительный сценарий не позволяют событиям по-настоящему зацепить. Честно говоря, мало кто ждал от Monster Hunter выдающейся истории, но даже с учетом этого сюжет Wilds остается скорее фоновым элементом, нежели чем-то действительно важным.

    В то же время нельзя не отметить усилия разработчиков. Wilds — пожалуй, самый доступный выпуск в серии. И хотя линейность кампании может раздражать ветеранов, новички наверняка оценят плавное введение в механики. Да и среди сюжетных моментов встречаются удачные эпизоды — особенно когда игра погружается в истории местных племен.

    Monster Hunter Wilds
    Steam

    Что действительно впечатляет, так это постановка катсцен. Практически каждый монстр врывается с эффектным вступлением, снятым с кинематографическим размахом, а анимации и режиссура исполнены на высшем уровне. Атмосфера грядущей битвы воссоздана просто безупречно, и эти подобные элементы действительно захватывают.

    Отдельного внимания заслуживает и то, как реализован главный герой. Охотник, созданный игроком, оказывается частью экспедиции на территорию диких, практически нетронутых Запретных земель, а его роль заключается в попытках стать человеком, который способен решать самые сложные задачи. Полностью озвученный персонаж активно участвует в сюжете, сталкивается с невероятными угрозами и доказывает, что только он способен сражаться с существами, превосходящими его по размерам в десять раз.

    В итоге сюжет Wilds нельзя назвать провалом, но он находится в довольно странном положении: Capcom явно вложила в него много сил, но за пределами великолепных катсцен он редко удерживает внимание.

    К счастью, сюжетная кампания Wilds преисполнена напряженными, захватывающими битвами, которые не дают заскучать. И что особенно радует — в игре нет никаких раздражающих механик вроде затянутых сражений с Магдарос в World или громоздких квестов из Rise. В этот раз Monster Hunter полностью сосредоточена на главном — охоте на монстров в чистом виде.

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    • Геймплей всегда считался прочным фундаментом серии, и Wilds также следует этому принципу. Даже если бы Capcom выдала один из самых сильных сюжетов, именно напряженные схватки с чудовищами заставляли бы возвращаться снова и снова. Wilds сохраняет фирменную формулу: гигантские монстры, требующие точности, стратегии и арсенала абсурдно огромного оружия, и эта модель вполне заслуживает называться вершиной экшена в масштабах проекта.

    Система боя в игре по-прежнему обладает той неподражаемой весомостью, которую ранее не удавалось воссоздать никому. Без намека на жестокость, но колотить, рубить и пробивать гигантских тварей — все так же невероятно увлекательно. Ни одна другая игра не дает столь осязаемого ощущения столкновения с чудовищной мощью.

    Но вместе с тем Wilds внедряет важную новую механику — систему ран. Теперь монстры получают видимые повреждения в местах, куда приходятся удары охотника. Повторные атаки по этим точкам усиливают урон, а при достижении критической отметки раны оказывают «разрушительный» эффект, что приводит к более мощным ударам и временному обездвиживанию зверя.

    Monster Hunter Wilds
    Steam

    Данная особенность повреждений не только наносит сокрушительный урон, но и меняет ход сражения, позволяя завладевать инициативой и делая сражения более агрессивными и ценными для тех, кто умеет правильно рассчитывать моменты для атаки.

    В контексте знания повадок монстров, владения своим оружием и выверенных ударов Wilds остается неизменной. Но система ран придает боям ощутимую кульминацию: теперь каждый точный удар приближает момент, когда чудовище падет под натиском атак.

    И в каком-то смысле это делает игру доступнее. Данная механика не упрощает ход сражения, но дает четкий ориентир для нанесения максимального урона, даже если игрок еще не освоил все тонкости тактики. Для кого-то это может стать тем самым элементом, который распахнет дверь в мир Monster Hunter.

    Говоря об интерфейсе, стоит отметить, что Wilds ощущается гораздо естественнее в плане навигации, чем предшественники. Самые заметные изменения связаны с центрами хабов, которые теперь встроены прямо в игровые локации. Между ними можно свободно перемещаться, не выбирая заранее квесты и не присоединяясь к текущим заданиям.

    В этом отношении Wilds ближе к формату открытого приключения, где игрок просто движется в любом направлении или следует к отмеченной на карте точке. При этом мир не является полностью открытым, он разбит на несколько огромных зон, каждая из которых детально проработана и динамична.

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    • Именно в полевых условиях Wilds раскрывает весь свой потенциал. Между сражениями можно путешествовать по лагерям, собирать ресурсы и готовить блюда, усиливающие характеристики. А смена дня и ночи, в совокупности с переменчивыми погодными условиями, напрямую влияет на повадки монстров. В лучшие моменты игра дарит настоящее ощущение спонтанного приключения, когда непредсказуемая природа диктует условия охоты.

    При этом перемещение между точками занимает считаные секунды благодаря мгновенной загрузке. Игровой процесс стал невероятно плавным, а саму охоту теперь можно начинать прямо в поле, просто напав на выбранного монстра — никакой лишней подготовки.

    Сетевой режим тоже стал гораздо удобнее — и, честно говоря, уже давно пора было с ним что-то сделать. Отныне любому игроку можно предложить присоединиться к вашему заданию в любой момент, а список доступных квестов теперь находится всегда под рукой — достаточно поговорить с Альмой, помощницей главного героя. Возвращаться в хаб и использовать отдельный кооперативный терминал больше не нужно.

    Кроме того, при запуске игры можно сразу определить формат сессии — публичный, приватный или одиночный режим. Спустя два десятка релизов Capcom наконец-то презентовала современную онлайн-систему.

    Monster Hunter Wilds
    Steam

    Вернулись и вспомогательные охотники, управляемые ИИ — знакомая механика из Rise, позволяющая справляться с сильными монстрами даже без живых союзников. Ну и, конечно, рядом всегда будет верный палико, который теперь умеет использовать куда более широкий арсенал побочных инструментов, облегчая жизнь и новичкам, и опытным охотникам.

    Даже с учетом всех удобств, Monster Hunter Wilds остается сложной и многослойной игрой. Наследственные механики по-прежнему имеют огромное значение: осваивая новую часть, игроку придется разбираться с замысловатым управлением, громоздким инвентарем и бесконечными меню. Новичкам это в любом случае покажется неудобным.

    Безумно жаль, что Capcom так и не смогла сделать интерфейс интуитивнее, но, с другой стороны, именно в этих шероховатостях кроется глубина механик. Как это было ранее, в Wilds выполнена потрясающая кривая освоения: преодоление начального барьера — та еще задача, но если с ней справиться, игра способна увлечь на сотни часов.

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    • Куда сложнее закрыть глаза на техническую сторону. В фокусе геймплея игрокам доступны три графических режима: упор на картинку, производительность или баланс — и ни один из них нельзя назвать идеальным.

    Стоит признать, что Capcom значительно подтянула графику и производительность по сравнению с бета-версией — и на том спасибо. Но в идеале хотелось бы видеть более продуманные настройки.

    Визуально Wilds оставляет смешанные впечатления. Художественное оформление в ней, безусловно, потрясает: дизайн локаций, персонажей, монстров и экипировки воссозданы великолепно. Но при этом игру портят невероятно низкокачественные текстуры.

    Далеко не каждый представитель жанра способен сравниться с Monster Hunter по уровню притягательности, и Monster Hunter Wilds вполне может стать самой захватывающей частью серии. Capcom довела охоту на гигантских чудовищ до совершенства, создав одну из самых приятных игр этого поколения.

    Несмотря на то что в целом игру сдерживает затянутая сюжетная кампания и сомнительная производительность, Wilds — это выдающаяся RPG в своей основе и достойный преемник всемогущей World.

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