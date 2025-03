На волне безумия: Обзор Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Фееричный, местами абсурдный спин-офф, который, несмотря на пиратские безумства, сохраняет дух Yakuza.

С первого момента, когда Горо Мадзиму выбрасывает на берег — без рубашки, в своих неизменных кожаных штанах и с новым небрежным образом, словно сошедшим с пиратской саги — внутри словно разгорается внутренний конфликт. Pirate Yakuza — это эпичное, захватывающее приключение, в котором RGG Studio позволяет себе настоящий размах в понимании безумия, — отмечают в The Gamer

Эта игра дарит то самое чувство радости, как любимый фильм из детства. Лично для меня лучшая ассоциация — это «Балбесы». История о разнородной компании друзей, отправившихся на поиски легендарного сокровища и попутно втянутых во всевозможные передряги, где испытания касаются не только их физических возможностей, но и душевного состояния. Pirate Yakuza — это все то же самое, но с фирменной атмосферой RGG и куда большим количеством татуированных тел.

Затерянное сокровище

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Steam

Несмотря на наличие серьезных моментов, без которых попросту не обходятся игры о бывших якудза, центральная роль юного Ноа делает историю более восприимчивой, в то время как Мадзима впервые оказывается в неожиданной для себя отцовской позиции. Сюжет крутится вокруг поисков легендарного сокровища, а новые персонажи проходят через свои взлеты и падения, хотя в целом игра кажется менее напряженной, чем привычные части Like a Dragon. В ней все в большей степени про авантюру ради удовольствия, нежели про борьбу на грани жизни и смерти.

На первый взгляд Pirate Yakuza может показаться простым развлекательным ответвлением — с пиратами, морскими сражениями и таким количеством костюмов, что ими можно заполнить целый гардероб. Но, как и океан, который предстоит бороздить на борту Горомару, эта история скрывает куда больше, чем кажется.

С самого начала Мадзима предстает в неожиданном свете: его выбрасывает на берег без памяти о прошлом, а уже через пару минут он сталкивается с пиратами… но отступает. Легендарный «Бешеный Пес» трусит, словно загнанный зверь. Его страх читается в каждом движении, в напряженных чертах лица. Только когда Ноа угрожает опасность, Мадзима делает первый шаг — скорее за счет инстинкта, нежели ввиду осознанного выбора. И даже тогда его действия сопровождаются неуверенностью, он продолжает пятиться назад.

Мадзима больше не проявляет такой уязвимости, как ранее. Этот короткий момент, словно подтверждение его собственных слов, что потеря памяти —это словно «перерождение», открывающее перед ним чистый лист. Pirate Yakuza воспроизводит ощущение легкого приключения, но в его глубине скрыта важная история о человеке, которого всю жизнь раздирали внутренние противоречия.

Поднять паруса

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Steam

Помимо того самого факта выхода игры про Мадзиму, одним из самых ожидаемых элементов Pirate Yakuza стали морские сражения. В механическом плане они не столь глубоки, как могло показаться на первый взгляд: не стоит ожидать уровня Assassin’s Creed IV: Black Flag или Skull and Bones в детализации и реализме. Здесь не нужно мастерить пушки или сбивать мачты, чтобы обездвижить вражеские корабли. Все устроено гораздо проще.

Не придется подстраивать паруса под ветер — достаточно просто проходить через обозначенные круги на воде, которые ускоряют движение. В игре воссозданы погодные эффекты: так, водовороты, смерчи и молнии могут нанести урон кораблю, а шторм делает море по-настоящему буйным. Но на сам игровой процесс это влияет лишь в плане необходимости обходить препятствия. Аркадный подход делает управление простым, но в то же время увлекательным.

Боевая система строится вокруг пушек, установленных по бортам, переднего пулемета, тарана и ракетницы, которой можно воспользоваться прямо с палубы. Оружие можно улучшать и настраивать, например, заменить ядра на лазеры или выбрать что-то еще более безумное. Но в обобщенном смысле игра не перегружает деталями, в которых можно утонуть.

Ремонт корабля тоже выполнен без лишней сложности: если судно загорелось, достаточно встать в нужное место и зажать кнопку, а не бегать по палубе, пытаясь потушить огонь вручную. В бою, тем не менее, требуется сноровка. Со временем игрокам разблокируется навык грамотного использования ускорения и тормоза (кто бы мог подумать, что корабли могут тормозить?), который можно применять в попытках развернуться и нанести удар, или же можно поджигать несколько судов за раз, проходя сквозь них на максимальной скорости.

Важную роль в данном процессе играет экипаж: команда не только помогает управлять кораблем, но и участвует в масштабных схватках на палубе, напоминающих групповые бои из The Man Who Erased His Name. В Pirate Yakuza можно высаживаться на островах в поисках сокровищ, отправляясь в мини-подземелья вместе с товарищами, где игрока ждут собственные испытания.

Здешний аркадный стиль полностью соответствует духу RGG, делая игровой процесс интуитивно понятным и захватывающим, без лишних сложностей. Конечно, кому-то может показаться, что Pirate Yakuza — не тот идеальный морской симулятор, завуалированный под Like a Dragon, но игра в очередной раз демонстрирует, что серия не боится выходить за привычные рамки и привносить в формулу что-то новое. Вспомнить хотя бы Dondoko Island из Infinite Wealth — да, это не полноценный симулятор жизни уровня Animal Crossing, но это не делает его менее увлекательным.

Место, отмеченное крестом

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Steam

Больше всего в Pirate Yakuza впечатляет боевая система на суше, особенно это придется по душе тем, кто предпочитает динамичные драки, а не пошаговые сражения, к которым перешли основные игры серии. Здесь экшен-поединки достигают своего пика: быстрые, плавные, с возможностью нажимать кнопки в хаотичном темпе и чувствовать, как удары буквально вгрызаются в противников. Подобной энергии в игре предостаточно.

Разница между стилями «Бешеный пес» и «Пират» ощущается гораздо сильнее, чем между боевыми стойками в прошлом. Бои стали подвижнее и многослойнее: теперь можно притягиваться к врагам с помощью крюка и комбинировать атаки в воздухе. Ну и, конечно, в Pirate Yakuza сохранились фирменные комбо, которые отправляют людей на тот свет, независимо от того, что там говорит канон.

Pirate Yakuza — это веселая пиратская авантюра с любимым персонажем в центре событий, вновь открывающая перед игроками Гонолулу. В игре реализована масса новых безумных побочных историй, кастомизация одежды, которая так полюбилась в The Man Who Erased His Name, мини-квесты, бои и куча пиратских шалостей, в которые можно окунуться с головой.

Эта игра исключительно о Мадзиме. Остальные персонажи не должны его затмевать. Честно говоря, даже эпичный квест в поисках затерянного сокровища не может его отодвинуть на второй план. Несмотря на то что сюжет лишь вскользь касается крупных событий вселенной, он делает это метко и с ощутимой драматичностью. Основной же фокус сосредоточен на пути Мадзимы.

Pirate Yakuza делает главного героя еще более харизматичным, обаятельным и чертовски притягательным разбойником, каким он никогда не был прежде. В этой истории Мадзима предстает в своей высшей форме — его сущность обрела новый масштаб, смешавшись с пиратской романтикой и поисками себя. Он прыгает, дерется и вытворяет трюки, едва ли характерные для человека, которому скоро стукнет 60 и который должен задумываться о выходе на пенсию.