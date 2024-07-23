Команда Ubisoft принесла извинения за Assassin's Creed Shadows

В течение нескольких недель компания Ubisoft безуспешно пытается очистить свою репутацию на японском игровом рынке. На фоне нарастающего потока критики в адресиздатель решил опубликовать послание с извинениями.

В письме сообществу команда Ubisoft заявила об уважении к историческим и культурным ценности японского наследия и подчеркнула, что подлинность не была основной целью в процессе разработки игры.

Творческий отдел студии стремится предоставить уникальный опыт с элементами исторической фантастики на землях феодальной Японии. В дальнейшем при разработке будет учитываться вся конструктивная критика.

Выход Assassin's Creed Shadows состоится 12 ноября на ПК, macOS, PlayStation 5 и Xbox Series.