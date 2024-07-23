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    Команда Ubisoft принесла извинения за Assassin's Creed Shadows

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    В течение нескольких недель компания Ubisoft безуспешно пытается очистить свою репутацию на японском игровом рынке. На фоне нарастающего потока критики в адрес Assassin's Creed Shadows издатель решил опубликовать послание с извинениями.

    Assassin's Creed Shadows
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    Assassin's Creed Shadows

    В письме сообществу команда Ubisoft заявила об уважении к историческим и культурным ценности японского наследия и подчеркнула, что подлинность не была основной целью в процессе разработки игры.

    Творческий отдел студии стремится предоставить уникальный опыт с элементами исторической фантастики на землях феодальной Японии. В дальнейшем при разработке будет учитываться вся конструктивная критика.

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