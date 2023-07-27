Состоялся анонс Nickelodeon All-Star Brawl 2

Джимми Нейтрон в Nickelodeon All-Star Brawl 2 Фото: Nickelodeon All-Star Brawl 2 / IGN.com
В честь анонса был выпущен соответствующий трейлер, в котором показали культовых героев мультфильмов 90-х и 00-х. Механика файтинга будет похожа на оригинал, но вместе с этим разработчики обещают новых персонажей с полноценной озвучкой, режимы, улучшенную графику и поддержку кроссплатформенной игры.
Nickelodeon All-Star Brawl 2
В сюжетной кампании главным злодеем окажется Влад Плазмиус из мультсериала «Дэнни-призрак».
Nickelodeon All-Star Brawl 2 должна выйти осенью этого года. ПК, два поколения консолей PlayStation и Xbox, а также Nintendo Switch вошли в список поддерживаемых платформ.