Состоялся анонс Nickelodeon All-Star Brawl 2

Компанияготовит геймерам новый многопользовательский файтинг с мультяшными супергероями. Издатель представил вторую часть

В честь анонса был выпущен соответствующий трейлер, в котором показали культовых героев мультфильмов 90-х и 00-х. Механика файтинга будет похожа на оригинал, но вместе с этим разработчики обещают новых персонажей с полноценной озвучкой, режимы, улучшенную графику и поддержку кроссплатформенной игры.

Nickelodeon All-Star Brawl 2

В сюжетной кампании главным злодеем окажется Влад Плазмиус из мультсериала «Дэнни-призрак».

Nickelodeon All-Star Brawl 2 должна выйти осенью этого года. ПК, два поколения консолей PlayStation и Xbox, а также Nintendo Switch вошли в список поддерживаемых платформ.