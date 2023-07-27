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    Состоялся анонс Nickelodeon All-Star Brawl 2

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    Компания GameMill Entertainment готовит геймерам новый многопользовательский файтинг с мультяшными супергероями. Издатель представил вторую часть Nickelodeon All-Star Brawl.

    Джимми Нейтрон в Nickelodeon All-Star Brawl 2
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    Джимми Нейтрон в Nickelodeon All-Star Brawl 2

    В честь анонса был выпущен соответствующий трейлер, в котором показали культовых героев мультфильмов 90-х и 00-х. Механика файтинга будет похожа на оригинал, но вместе с этим разработчики обещают новых персонажей с полноценной озвучкой, режимы, улучшенную графику и поддержку кроссплатформенной игры.

    Nickelodeon All-Star Brawl 2

    В сюжетной кампании главным злодеем окажется Влад Плазмиус из мультсериала «Дэнни-призрак».

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