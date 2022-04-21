NFL выпустит игру для Meta Quest и PlayStation VR

Национальная футбольная лига (NFL) врывается в виртуальную реальность с новой игрой — NFL Pro Era, которую анонсировала компания StatusPro на своем YouTube-канале.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей NFL Pro Era Фото: StatusPro

Уже этой осенью фанаты американского футбола смогут провести тачдаун за любимую команду на девайсах Meta Quest и PlayStation VR .

Первый трейлер NFL Pro Era был представлен в среду, 20 апреля, во время ивента Meta Quest Gaming, где геймерам показали будущие фичи. В ролике квотербек «Балтимор Рэйвенс» Ламар Джексон оценил игровую ситуацию и выпилил пас партнеру, который в итоге оказался результативным.

Трейлер NFL Pro Era

В пресс-релизе StatusPro говорится, что в игровые режимы NFL Pro Era позволят побороться с командой за Суперкубок, прокачать навыки квотербека, поучаствовать в тренировках и катать виртуальные матчи с друзьями.