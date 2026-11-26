Люка Шевалье готов покинуть «ПСЖ» уже в январе, сообщает L’Équipe. 25-летний вратарь хочет снова играть регулярно и собирается обсудить своё будущее с Луисом Энрике и Луишем Кампушем.

Люка Шевалье globallookpress.com

По данным издания, обе стороны допускают и аренду, и полноценный трансфер. Парижане готовы расстаться с Шевалье, если найдут вратаря сопоставимого уровня, который сможет подменить Матвея Сафонова или побороться с ним за место в основе. О предметных переговорах с другими клубами пока неизвестно.

Шевалье купили за 40 млн евро на смену Доннарумме

В сезоне-2024/25 Шевалье признали лучшим вратарём чемпионата Франции, а в августе 2025-го «ПСЖ» подписал с ним контракт до 2030 года и заплатил «Лиллю» 40 млн евро без учёта бонусов. К тому моменту переговоры клуба с Джанлуиджи Доннаруммой о продлении контракта уже зашли в тупик — «ПСЖ» требовал, чтобы итальянец покинул команду, а Луис Энрике вывел его из состава и говорил, что ему нужен вратарь другого профиля.

В итоге Энрике сразу поставил Шевалье в ворота, а Доннарумма ещё какое-то время тренировался с первой командой и в сентябре перешёл в «Манчестер Сити». В первом же матче Шевалье помог парижанам обыграть «Тоттенхэм» в серии пенальти за Суперкубок УЕФА.

Люка Шевалье и Луис Энрике globallookpress.com

Сафонов получил шанс в декабре, а в январе закрепился в воротах

В конце ноября Шевалье повредил голеностоп в матче с «Монако». На время травмы основного голкипера Энрике поставил в ворота Сафонова — и Матвей сразу оформил два сухаря против «Ренна» и «Атлетика», а затем совершил четыре сейва подряд в исторической серии пенальти против «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка, принеся «ПСЖ» трофей. Однако в том же финале россиянин сломал кисть — пока он восстанавливался, Шевалье вернулся в ворота и помог команде выиграть Суперкубок Франции у «Марселя».

23 января Шевалье отыграл на ноль против «Осера» (1:0), но через пять дней на матч Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» Луис Энрике уже выпустил только-только восстановившегося Сафонова. С тех пор француз не провёл за «ПСЖ» ни минуты в официальных матчах — россиянин стал железобетонным первым номером и сыграл в том числе в победном финале Лиги чемпионов против «Арсенала».

В новом сезоне Сафонов вышел в старте во всех 11 турах чемпионата Франции, а в среду сыграл и против «Ромы» в Лиге чемпионов (2:2). Осенью Луис Энрике говорил, что россиянин подходит под его требования к вратарю, и выделял его работу в связке с защитниками и при начале атак. По данным Canal+, «ПСЖ» собирается продлить контракт с Сафоновым, который сейчас действует до 2029 года.

Сафонов отлично подходит под то, что нам нужно, и под требования современного футбола. Это важно для того, как мы обороняемся. Я очень доволен: он очень смелый. Мне нравится его манера игры, и он продолжает прибавлять. Луис Энрике главный тренер «ПСЖ»

Матвей Сафонов globallookpress.com

Без игровой практики Шевалье лишился места в сборной

В мае Дидье Дешам взял на чемпионат мира третьим вратарём не Шевалье, а Робена Риссера из «Ланса», объяснив выбор тем, что Люка к тому моменту не играл уже несколько месяцев, а в конце апреля ещё и повредил бедро. Последний раз он вызывался в сборную ещё в марте и на поле тогда не вышел. Летом Шевалье уже обсуждал своё будущее с Энрике и тогда решил остаться, чтобы попытаться вернуть себе место в воротах. Теперь же он готов рассмотреть и аренду, и полноценный переход.