В 12-м туре итальянской Серии А «Аталанта» дома сыграла вничью с «Интером» — 4:4. Главным героем встречи стал 21-летний нападающий Франческо Пио Эспозито, забивший три гола, а хозяева отыгрались отыгрались со счёта 2:4.

Франческо Пио Эспозито (справа) и Тюрам globallookpress.com

После 11 туров «Интер» занимал вторую строчку в таблице чемпионата Италии с 28 очками. В последней игре перед паузой на сборные нерадзурри на своём поле переиграли «Комо» со счётом 2:0, а до этого разобрались в гостевом поединке с «Фейенордом» (3:0).

Подопечные Маурицио Сарри имели в активе всего 14 очков и располагались на 13‑й позиции в Серии А. В 11‑м туре «Аталанта» одержала очень непростую победу на выезде над аутсайдером «Монцей» со счётом 1:0, а тремя днями ранее не смогла переиграть «Кайрат» (1:1) дома в Лиге конференций.

Ход встречи

Уже на 4‑й минуте гости подтвердили статус фаворита, создав опасный момент. Мхитарян с левого угла штрафной площади выполнил передачу в радиус штрафной, Чалханоглу пробил в касание по воротам. Мяч попал в защитника «Аталанты» и, пролетев рядом с левой штангой, ушёл на угловой. Его подал Чалханоглу, но защитники соперника были начеку и выбили мяч.

У хозяев самым активным на первых минутах был Залевский: он выполнил несколько неплохих подач со своего фланга и однажды неплохо пробил по воротам Мартинеса. На 13‑й минуте «Интер» снова создал опасный момент. Димарко пролетел по левому флангу и выполнил кросс на Тюрама — в центр, к линии вратарской. Эспозито под давлением соперника головой пробил в правый угол ворот, но мяч пролетел рядом со штангой.

Через пять минут Франческо Пио смог открыть счёт в матче. Защита бергамасков неудачно сыграла рядом со своей штрафной: мяч попал к Барелле, тот отдал отличный пас Эспозито, и молодой форвард неотразимо пробил в левый угол — 1:0 в пользу «Интера».

После этого игра выровнялась, и обе команды имели моменты, впрочем, не очень опасные. На 35‑й минуте Эспозито оформил дубль, ударом головой замкнув отличную передачу с фланга от Димарко.

Эспозито забивает второй гол globallookpress.com

Через три минуты «Аталанта» смогла сократить отставание после гола Элифа Элмаса. Де Кетеларе и Залевский развили атаку по левому флангу. Никола от боковой линии штрафной площади сделал прострел в центр штрафной. У Элмаса не получился удар по воротам с первой попытки, но македонец не выключился из эпизода и, быстро подстроившись под мяч, всё же плотно пробил в левый угол ворот. Остаток тайма прошёл в атаках «Интера», но счёт остался 2:1 в его пользу.

На 52‑й минуте Эспозито оформил хет‑трик. Тюрам разрезал оборону классной передачей на ход Франческо Пио, и тот отлично пробил мимо Спортьелло, уверенно отправив мяч в левый угол ворот. Это был первый хет‑трик 21‑летнего нападающего за «Интер», и счёт стал 3:1 в пользу миланцев.

Кристиан Киву globallookpress.com

На 60‑й минуте снова активность Залевского чуть не привела ко второму голу «Аталанты». Поляк со своего фланга подал на дальнюю штангу, Де Кетеларе сделал скидку в центр, к линии вратарской, но удар по воротам в исполнении Элмаса был заблокирован.

На 75-й минуте отличился Де Кетеларе!!! Залевский с углового на этот раз выполнил качественную подачу в центр вратарской, бельгиец выиграл позиционную борьбу у Эспозито и головой отправил мяч в правый угол ворот. «Аталанта» снова сократила отставание в счёте до одного мяча — 2:3.

Фрагмент матча globallookpress.com

Но уже через минуту «Интер» заработал пенальти. Тюрам ворвался в штрафную, обыграл Спортьелло и сделал прострел во вратарскую, где Дзаппакоста стоя у штанги сыграл неудачно и падая сначала направил мяч в створ собственных ворот, а затем уже не видя толком мяч локтем не дал пересечь ему линию ворот. Назначенный пенальти чётко исполнил Сучич. 4:2 «Интер» ведёт снова в два мяча.

«Аталанта» не думала сдаваться и снова сократила преимущество. Роу в очередной атаке ворвался в штрафную с левого фланга и сделал подачу в центр штрафной площади, Де Кетеларе удачно подработал мяч и затем пробил по воротам, мяч после небольшого рикошета влетел под перекладину, Мартинес ничего не смог поделать. Дубль у бельгийского нападающего, а счёт стал 3:4!.

Развязка наступила на 90+1-й минуте, когда «Аталанта» заработала право на 11-метровый после игры рукой Бастони. Кессье с «точки» был безжалостен — 4:4.

Итог

«Аталанта» при Маурицио Сарри чуть ли не впервые показала, что у нее есть характер, но куча проблем в обороне. Всю игру бергамаски играли в догонялки с «Интером», но смогли вырвать очко в компенсированное время. Отличную игру провели де Кетеларе, Залевский и Элмас, ставшие лидерами в этом матче. Сарри точно на время полюбят болельщики и он получит возможность перевести дух. Гостей в очередной раз подвела излишняя расслабленность. Всего на второй сезон работы Киву «Интер» начал «бронзоветь».

Маурицио Сарри globallookpress.com

Франческо Пио Эспозито в очередной раз показал, что сейчас он — самый главный талант в стране и надежда «Скуадры Адзурры» в нападении, где забивные «девятки» стали словно вымирающие динозавры. Самому же «Интеру», если он хочет чего-то добиться в этом сезоне, надо налаживать игру в защите. Пропускать четыре гола от «Аталанты» это большая роскошь.

Результат матча Аталанта Бергамо 4:4 Интер Милан 0:1 Франческо Пио Эспозито 16' 0:2 Франческо Пио Эспозито 32' 1:2 Элиф Элмас 35' 1:3 Франческо Пио Эспозито 52' 2:3 Шарль Де Кетеларе 72' 2:4 Petar Sucic 76' пен. 3:4 Шарль Де Кетеларе 80' 4:4 Франк Кессье 90+1' пен. Аталанта: Марко Спортьелло, Эдерсон ( Джонатан Роу 68' ), Рауль Белланова ( Лоренцо Бернаскони 88' ), Джорджио Скальвини, Зеад Колашинац, Давиде Дзаппакоста, Элиф Элмас ( Марио Пашалич 68' ), Франк Кессье, Шарль Де Кетеларе, Никола Залевский ( Джакомо Распадори 73' ), Никола Крстович ( Джанлука Скамакка 88' ) Интер: Хосеп Мартинес, Федерико Димарко ( Мануэль Аканджи 64' ), Джед Спенс, Карлос Аугусто, Алессандро Бастони, Бенжамен Павар, Генрих Мхитарян ( Лаутаро Мартинес 77' ), Хакан Чалханоглу ( Petar Sucic 33' ), Николо Барелла ( Кёртис Джонс 64' ), Франческо Пио Эспозито ( Александар Станкович 77' ), Маркус Тюрам Жёлтые карточки: Джорджио Скальвини 60', Давиде Дзаппакоста 74' — Карлос Аугусто 90+5'

Статистика матча 10 Удары в створ 6 1 Удары мимо 4 41 Владение мячом 59 5 Угловые удары 6 4 Офсайды 0 9 Фолы 10

Что дальше?

Следующую встречу «Аталанта» проведёт в гостях 26 ноября в рамках группового этапа Лиги конференций против «Бораца», а через 4 дня бергамаскам предстоит домашний поединок с «Лечче». 6 декабря команда на выезде сыграет с лидером Серии А — «Лацио».

Через три дня, 25 ноября, «Интер» на своём поле сразится с немецким «Штутгартом» в Лиге чемпионов, затем 28 ноября дома сыграет с «Дженоа», а 1 декабря вновь встретится с генуэзцами — уже в Кубке Италии.