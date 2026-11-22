Махачкалинское «Динамо» на своём поле в 15‑м туре Российской Премьер‑лиги смогло отобрать очки у московского «Спартака»– 1:1. На 14‑й минуте счёт в матче открыл защитник гостей Роман Зобнин, а за минуту до конца основного времени отличился хавбек хозяев Даниил Лесовой.

Фрагмент матча сайт РПЛ

Перед матчем

Хозяева перед этой встречей имели в активе 16 очков и располагались на 12‑м месте в таблице РПЛ после 14 туров. В прошлой игре подопечные Вадима Евсеева уступили на своём поле «Балтике» (0:1), а туром ранее потерпели разгромное поражение от «Ростова» (0:3). В целом безвыигрышная серия махачкалинского «Динамо» достигла уже 9 игр с учётом всех турниров.

«Спартак» продолжает борьбу за золотые медали и до этой встречи занимал третью строчку с 29 очками. В 14‑м туре красно‑белые на своём поле обыграли «Акрон» (2:1), а игрой ранее уверенно переиграли «Локомотив» на выезде, разгромив его со счётом 4:0. Также команда одержала победу в Кубке России над «Рубином» (1:0) на домашней арене.

Ход матча

Первые минуты матча прошли в спокойном ритме — обе команды присматривались друг к другу. На 9‑й минуте хозяева создали голевой момент: Хоссейннежад головой сделал скидку в центр штрафной «Спартака», откуда Агаларов вторым касанием пробил под перекладину. Помазун, подменявший в основе дисквалифицированного Максименко, потащил мяч в эффектном прыжке!

Через 5 минут появившийся с первых минут в основе «Спартака» Даку навязал борьбу в центре штрафной «Динамо». Защитник соперника Махамаджонов попытался совершить вынос, но мяч не проскочил мимо Зобнина — капитан «Спартака» мощным ударом через руки вратаря попал в ближний угол ворот. Красно‑белые повели — 1:0.

«Спартак» ФК «Спартак»

После этого инициативой завладел дагестанский клуб: он имел подходы к воротам, но никак не мог создать по‑настоящему острые моменты. На 35‑й минуте Зобнин с правого фланга исполнил подачу в штрафную, Даку головой отправил мяч в ворота «Динамо» — но из положения «вне игры»! Всё было ясно и без ВАР. Концовка тайма прошла в равной борьбе.

Сразу после перерыва латераль хозяев Сундуков неожиданно оказался на острие атаки: он откликнулся на подачу в штрафную «Спартака», но не сумел нанести акцентированный удар головой. Чуть позже Агаларов в контратаке с левого фланга исполнил подачу вдоль ворот — мяч пролетел мимо защитников, но и Хоссейннежад не сумел нанести удар головой.

С 57‑й по 64‑ю минуту произошла серия замен: Вадим Евсеев выпустил на поле Агаларова и Лесового в надежде отыграться. На 76‑й минуте «Спартак» получил шанс удвоить преимущество: Жедсон здорово пробил с зоны подбора, случился рикошет от Угальде, который вполне мог стать голевым. Тимур Магомедов успел перегруппироваться и в прыжке дотянулся до мяча. Позже момент у хозяев имел Лесовой, который за свою активность был позже вознаграждён.

За минуту до конца основного времени Сундуков с правого фланга выполнил высокую подачу в штрафную «Спартака». Миро не дотянулся до мяча головой, но за его спиной оказался Лесовой — и тот в касание нанёс прицельный удар, сделав счёт 1:1.

Даниил Лесовой ФК «Динамо» Мх

На 90+3‑й минуте «Динамо» вообще могло вырвать победу: после подачи углового Смеловым Аларкон в борьбе сумел подстроиться под удар головой, но мяч пролетел над перекладиной. Супершанс хозяев — но в итоге ничья.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

Московский «Спартак» увёз из Махачкалы ничью, что, конечно, расстроило тренерский штаб. Но, с другой стороны, гости могут быть довольны очком, так как хозяева откровенно простили их в компенсированное время.

«Динамо» в очередной раз подтвердило свой характер, а Вадим Евсеев — умение управлять игрой с помощью удачных замен. Бывший защитник красно‑белых отобрал очки и не позволил «Спартаку» догнать в таблице РПЛ московское «Динамо». Сейчас команда Хуана Карлоса Карседо занимает третью строчку с отставанием от лидера в два очка, а дагестанский клуб пока на 12‑м месте и имеет отрыв в 5 очков от зоны стыков.

Результат матча Динамо Мх Махачкала 1:1 Спартак Москва 1:0 Даниил Лесовой 89' Динамо Мх: Темиркан Сундуков, Андрес Аларкон, Муталип Алибеков, Бутта Магомедов, Марат Апшацев, Никита Глушков, Гамид Агаларов, Zinovich, Makhamadzhonov, Kuzyaev, Hosseinnejad Спартак: Срджан Бабич, Виктор Парада, Руслан Литвинов, Маркос Маркиньос ( Кристофер Мартинс 81' ), Роман Зобнин, Наиль Умяров, Жедсон Фернандеш, Пабло Солари, Мирлинд Даку, Pomazun, Wooh

Статистика матча 6 Удары в створ 3 9 Удары мимо 2 41% Владение мячом 59% 7 Угловые удары 5 1 Офсайды 4

Что дальше?

В этом году «Динамо» Махачкала осталось провести три встречи перед зимней паузой. 25 ноября команда примет «Балтику» в Кубке России, через четыре дня отправится в гости к «Локомотиву» в чемпионате и закончит год матчем 4 декабря дома против «Крыльев Советов».

26 ноября «Спартак» сыграет на выезде с «Оренбургом» в заключительной игре группового этапа Кубка России. 30 ноября красно‑белые отправятся в Воронеж на матч чемпионата против «Факела», а 6 декабря им предстоит центральный матч сезона против московского «Динамо».