«Ньюкасл» и «Арсенал» поделили очки на «Сент-Джеймс Парк» в 11-м туре АПЛ — 2:2.
Перед матчем
После сентябрьских 0:3 от «Брайтона» «Арсенал» выиграл пять матчей АПЛ подряд, причём четыре последних — с общим счётом 5:0. Перед паузой на сборные команда Микеля Артеты дожала «Халл» благодаря голу Мартина Эдегора (1:0) и после 10 туров опережала ближайшего преследователя в лице «Брайтона» на пять очков.
«Ньюкасл» за те же пять туров набрал всего четыре очка. Два последних домашних матча команда Маттиаса Яйссле проиграла с одинаковым счётом 0:1 — «Астон Вилле» и «Эвертону», а перед паузой упустила победу над «Фулхэмом» (1:1), поведя на 80-й минуте и пропустив на 83-й. После этих матчей Яйссле стал одним из главных фаворитов на отставку среди тренеров АПЛ у букмекеров.
Ход матча
«Арсенал» на правах фаворита мощно начал и буквально вжал «Ньюкасл» в его штрафную — уже в дебюте встречи в штангу попал Мадуэке. Лондонцы раз за разом накрывали соперника при попытках выйти из обороны и именно так открыли счёт на 33-й минуте: Хаверц отобрал мяч у Холла и отдал классную разрезающую передачу в штрафную под забегание Эберечи Эзе, который точно пробил в ближний угол. До перерыва Мадуэке мог удвоить преимущество, но его удар с острого угла отразил Лукаш Горничек.
Однако после перерыва команды внезапно поменялись ролями: Маттиас Яйссле провёл сразу три замены, и теперь на своей половине оказался плотно заперт уже «Арсенал». Гости оказались к такому не готовы и почти сразу пропустили после ошибки Эдегора: норвежец махнул мимо мяча и подарил его Осуле, который вывел на удар Харви Барнса — тот низом пробил мимо Давида Райи.
Но на этом «Ньюкасл» не успокоился — давление только нарастало. На 62-й минуте хозяева вышли вперёд после углового — Малик Тшау с метра затолкал мяч в ворота после того, как Райя и Габриэль дружно упали во вратарской и не смогли быстро подняться. А через несколько минут ко всем бедам добавилась ещё и травма самого Райи: голкиперу долго оказывали помощь, но в конце концов вместо него на поле вышел Аррисабалага.
Лишь после двух пропущенных мячей «Арсенал» начал понемногу приходить в чувство — гости стали чаще встречаться с мячом и снова выбираться в атаку. На 78-й минуте «Ньюкасл» почти всем составом бросился высоко прессинговать и был за это моментально наказан: лондонцы в несколько передач разрезали этот прессинг и убежали три в три — Нони Мадуэке долго смещался в центр с правого фланга и пробил низом из центра штрафной, Горничек коснулся мяча, но он всё равно влетел в сетку.
Концовка встречи получилась равной и нервной, но реальных голевых возможностей в ней не было — игра так и докатилась до ничьей 2:2.
LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.
Итог
Команда Артеты провела добротный первый тайм, но забыла выйти на второй и фактически отскочила. «Арсенал» выиграл первую 45-минутку по ударам со счётом 11:3, но к 75-й счёт по ним был уже 11:10 — «Ньюкасл» зажал гостей и не позволял им сделать ровно ничего. Лишь в заключительные 20 минут лондонцы выровняли игру и реализовали свой единственный голевой шанс во втором тайме.
С 28 очками «Арсенал» всё ещё лидирует в АПЛ и в любом случае останется первым после 11-го тура, однако уже в воскресенье «Брайтон» может приблизиться на расстояние всего трёх очков. «Ньюкасл» с 13 баллами идёт на 12-й строчке.
Результат матча
Что дальше?
«Арсенал» 24 ноября примет дортмундскую «Боруссию» в Лиге чемпионов, а 29-го сыграет дома с «Манчестер Сити» в 12-м туре АПЛ. В тот же день «Ньюкасл» встретится с «Брайтоном» на выезде.