«Ньюкасл» и «Арсенал» поделили очки на «Сент-Джеймс Парк» в 11-м туре АПЛ — 2:2.

Перед матчем

После сентябрьских 0:3 от «Брайтона» «Арсенал» выиграл пять матчей АПЛ подряд, причём четыре последних — с общим счётом 5:0. Перед паузой на сборные команда Микеля Артеты дожала «Халл» благодаря голу Мартина Эдегора (1:0) и после 10 туров опережала ближайшего преследователя в лице «Брайтона» на пять очков.

«Ньюкасл» за те же пять туров набрал всего четыре очка. Два последних домашних матча команда Маттиаса Яйссле проиграла с одинаковым счётом 0:1 — «Астон Вилле» и «Эвертону», а перед паузой упустила победу над «Фулхэмом» (1:1), поведя на 80-й минуте и пропустив на 83-й. После этих матчей Яйссле стал одним из главных фаворитов на отставку среди тренеров АПЛ у букмекеров.

Ход матча

«Арсенал» на правах фаворита мощно начал и буквально вжал «Ньюкасл» в его штрафную — уже в дебюте встречи в штангу попал Мадуэке. Лондонцы раз за разом накрывали соперника при попытках выйти из обороны и именно так открыли счёт на 33-й минуте: Хаверц отобрал мяч у Холла и отдал классную разрезающую передачу в штрафную под забегание Эберечи Эзе, который точно пробил в ближний угол. До перерыва Мадуэке мог удвоить преимущество, но его удар с острого угла отразил Лукаш Горничек.

«Ньюкасл» — «Арсенал» globallookpress.com

Однако после перерыва команды внезапно поменялись ролями: Маттиас Яйссле провёл сразу три замены, и теперь на своей половине оказался плотно заперт уже «Арсенал». Гости оказались к такому не готовы и почти сразу пропустили после ошибки Эдегора: норвежец махнул мимо мяча и подарил его Осуле, который вывел на удар Харви Барнса — тот низом пробил мимо Давида Райи.

Но на этом «Ньюкасл» не успокоился — давление только нарастало. На 62-й минуте хозяева вышли вперёд после углового — Малик Тшау с метра затолкал мяч в ворота после того, как Райя и Габриэль дружно упали во вратарской и не смогли быстро подняться. А через несколько минут ко всем бедам добавилась ещё и травма самого Райи: голкиперу долго оказывали помощь, но в конце концов вместо него на поле вышел Аррисабалага.

«Ньюкасл» — «Арсенал» globallookpress.com

Лишь после двух пропущенных мячей «Арсенал» начал понемногу приходить в чувство — гости стали чаще встречаться с мячом и снова выбираться в атаку. На 78-й минуте «Ньюкасл» почти всем составом бросился высоко прессинговать и был за это моментально наказан: лондонцы в несколько передач разрезали этот прессинг и убежали три в три — Нони Мадуэке долго смещался в центр с правого фланга и пробил низом из центра штрафной, Горничек коснулся мяча, но он всё равно влетел в сетку.

Концовка встречи получилась равной и нервной, но реальных голевых возможностей в ней не было — игра так и докатилась до ничьей 2:2.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

Команда Артеты провела добротный первый тайм, но забыла выйти на второй и фактически отскочила. «Арсенал» выиграл первую 45-минутку по ударам со счётом 11:3, но к 75-й счёт по ним был уже 11:10 — «Ньюкасл» зажал гостей и не позволял им сделать ровно ничего. Лишь в заключительные 20 минут лондонцы выровняли игру и реализовали свой единственный голевой шанс во втором тайме.

«Ньюкасл» — «Арсенал» globallookpress.com

С 28 очками «Арсенал» всё ещё лидирует в АПЛ и в любом случае останется первым после 11-го тура, однако уже в воскресенье «Брайтон» может приблизиться на расстояние всего трёх очков. «Ньюкасл» с 13 баллами идёт на 12-й строчке.

Результат матча Ньюкасл Ньюкасл-на-Тайне 2:2 Арсенал Лондон 0:1 Эберечи Эзе 33' 1:1 Харви Льюис Барнс 49' 2:1 Малик Тшау 62' 2:2 Чуквунонсо Мадуэке 78' Ньюкасл: Лукаш Горничек, Амар Дедич ( Тино Ливраменто 45' ), Малик Тшау, Дэниел Бёрн, Льюис Холл ( Свен Ботман 90' ), Sean Steur ( Джейкоб Рэмси 45' ), Льюис Майли, Джейкоб Мёрфи ( Энтони Эланга 45' ), Джозеф Уиллок ( Йоан Висса 83' ), Харви Льюис Барнс, Уильям Осула Арсенал: Дэвид Райа ( Христос Дзолис 70' ), Риккардо Калафьори, Габриэль Магальяйнс, Эзри Конса, Юрриен Тимбер, Кай Хаверц ( Микель Мерино 90' ), Эберечи Эзе ( Кепа Аррисабалага 70' ), Мартин Эдегор ( Виктор Дьёкереш 90' ), Бруно Гимарайнс ( Майлс Льюис-Скелли 70' ), Деклан Райс, Чуквунонсо Мадуэке Жёлтые карточки: Амар Дедич 23', Харви Льюис Барнс 58', Дэниел Бёрн 81' — Деклан Райс 56', Чуквунонсо Мадуэке 81'

Статистика матча 3 Удары в створ 4 5 Удары мимо 8 34 Владение мячом 66 6 Угловые удары 3 3 Офсайды 3 19 Фолы 7

Что дальше?

«Арсенал» 24 ноября примет дортмундскую «Боруссию» в Лиге чемпионов, а 29-го сыграет дома с «Манчестер Сити» в 12-м туре АПЛ. В тот же день «Ньюкасл» встретится с «Брайтоном» на выезде.