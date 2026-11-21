«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Фулхэмом» (1:1) на «Этихаде» в 11-м туре Английской Премьер-лиги.

Энцо Мареска globallookpress.com

Перед матчем

«Сити» начал чемпионат с семи побед, однако затем трижды подряд проиграл — «Астон Вилле» (1:2), «Брайтону» (0:1) и «Ноттингем Форест» (1:3). За это время команда Энцо Марески опустилась на третье место и прилично отстала от «Арсенала» — на шесть очков. После паузы на сборные в стартовый состав вернулись Фил Фоден, Нико О’Райли и Айюб Буадди.

«Фулхэм» приехал в Манчестер, находясь лишь на 15-м месте в таблице, но в хорошей форме — команда Альваро Арбелоа не проиграла ни разу за четыре тура. В последнем из них ничью с «Ньюкаслом» (1:1) принёс вышедший на замену Родриго Мунис. На «Этихаде» бразилец уже вышел в старте.

Ход матча

«Ман Сити» начал матч по-хозяйски и по-фаворитски: уже на 7-й минуте Фил Фоден нашёл передачей Эрлинга Холанна в штрафной, но Давид Аффенгрубер в подкате заблокировал опасный удар норвежца в ближний угол. Но на 16-й вперёд неожиданно вышел «Фулхэм»: лондонцы начали атаку с аута на своей половине, Оскар Бобб протащил мяч по правому флангу, на замахе убрал Эллиота Андерсона и отдал в центр, откуда Родриго Мунис закрутил мяч в ближнюю девятку.

«Манчестер Сити» — «Фулхэм» globallookpress.com

На 24-й минуте Холанн замкнул подачу Илимана Ндиая справа — Бернд Лено остановил первый удар, но с добивания норвежец протолкнул мяч в сетку. Судья зафиксировал фол на вратаре, и ВАР подтвердил его решение — к тому моменту, когда Холанн пошёл на добивание, Лено уже контролировал мяч. До перерыва Бобб мог забить бывшей команде и удвоить преимущество гостей — он прорвался в штрафную и пробил в дальний угол, но «Сити» выручил Джанлуиджи Доннарумма.

После перерыва хозяевам по-прежнему с трудом удавалось пробиться в чужую штрафную — сравнять счёт помог угловой. На 58-й минуте защитники «Фулхэма» вынесли мяч к линии штрафной, где Эллиот Андерсон поймал его с лёта и пробил низом в угол сквозь толпу игроков. Через семь минут Холанн выкатил ему мяч под удар уже с игры, однако на этот раз Андерсон пробил рядом с дальней штангой.

«Манчестер Сити» — «Фулхэм» globallookpress.com

Лондонцы ответили двумя опасными атаками подряд. Сначала Сандер Берге вывел Муниса за спины защитникам, и Доннарумма отразил удар в ближний угол. Следом он справился и с ударом Кэлвина Бэсси, который ворвался в штрафную слева. В концовке всё тот же Бэсси успел помочь и у своих ворот, заблокировав удар вышедшего на замену Райана Шерки. А на первой добавленной минуте Берге прострелил вдоль ворот «Сити», но никто из партнёров не успел замкнуть передачу.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

Удар Андерсона помог «Сити» избежать четвёртого поражения подряд в АПЛ, хотя после ответного гола у «Фулхэма» всё равно были шансы завершить матч в свою пользу. Лондонцы продлили серию без поражений до пяти туров и заодно прервали другую — до этой встречи они 20 раз подряд уступали «Сити» во всех турнирах. В последний раз «Фулхэм» отбирал у него очки более 15 лет назад, в сентябре 2011 года (2:2).

«Манчестер Сити» — «Фулхэм»

«Сити» потерял очки в четвёртом туре чемпионата кряду и остался третьим с 22. До лидирующего «Арсенала», который ещё не сыграл в этом туре, — 5 баллов. «Фулхэм» с 11 очками поднялся на 14-е место.

Результат матча Манчестер Сити Манчестер 1:1 Фулхэм Лондон 0:1 Родриго Мунис 16' 1:1 Эллиот Андерсон 57' Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Абдукодир Хусанов, Рубен Диаш, Марк Гехи, Нико О'Райли ( Йошко Гвардиол 78' ), Айюб Буадди ( Энцо Фернандес 85' ), Эллиот Андерсон, Илиман Ндиайе ( Allan Elias 78' ), Филип Фоден ( Райан Шерки 70' ), Жереми Доку, Эрлинг Холанн Фулхэм: Бернд Лено, Кэлвин Бейсси, Давид Аффенгрубер, Кенни Тете, Шей Чарльз, Сандер Берге, Райан Сесеньон ( Томас Кейрни 83' ), Родриго Мунис ( Cesar Palacios 83' ), Алекс Айуоби ( Энтони Робинсон 70' ), Джошуа Кинг ( Хуго Ларссон 70' ), Оскар Бобб ( Гонсало Гарсия 78' ) Жёлтые карточки: Джанлуиджи Доннарумма 76' — Алекс Айуоби 7', Кэлвин Бейсси 22', Шей Чарльз 44'

Статистика матча 3 Удары в створ 4 4 Удары мимо 0 59 Владение мячом 41 8 Угловые удары 6 2 Офсайды 2 8 Фолы 11

Что дальше?

24 ноября «Манчестер Сити» примет «Наполи» в Лиге чемпионов, а 29 ноября сыграет с «Арсеналом» в гостях в АПЛ. В тот же день «Фулхэм» примет «Борнмут» в чемпионате.