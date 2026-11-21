Обладатель «Золотого мяча» нападающий «Баварии» Гарри Кейн не сможет помочь своей команде в 2026 году.

Гарри Кейн globallookpress.com

Три месяца без футбола

Лидер чемпиона Германии получил серьезную травму в игре 10-го тура немецкой Бундеслиги против «Кёльна», которая закончилась вничью со счетом 1:1. Английский нападающий захромал после одного из столкновений и покинул поле на 20-й минуте, а вместо него появился Том Бишоф.

После окончания игры Кейн прошел медицинское обследование, по результатам которого стало известно, что он не сможет выйти в официальных матчах около трех месяцев. Это означает, что нападающий в лучшем случае сможет играть в конце февраля.

Кейн с врачом «Баварии» globallookpress.com

У Гарри разрыв синдесмоза — связок, которые соединяют большеберцовую и малоберцовую кости в нижней части голени. Макс Эберль Спортивный директор «Баварии»

Самая тяжелая травма в карьере

Всего за всю профессиональную карьеру Гарри Кейн получил более 20 травм и повреждений, пропустив свыше 440 дней и около 100 матчей. При этом в «Баварии» у него не было серьезных травм, из-за которых он пропускал более месяца. В своем первом сезоне 2023/24 33-летний англичанин имел проблемы со спиной и восстанавливался 24 дня, пропустив два календарных матча. В следующем сезоне он пропустил 15 дней из-за растяжения бедра.

Кейн никогда не пропускал три месяца globallookpress.com

Наиболее тяжелыми для Кейна были травмы, полученные еще во время выступления в «Тоттенхэме». Так, в сезоне-2016/17 он повредил голеностоп и не мог играть 50 дней (12 матчей), а в 2018/19 разорвал связки голеностопа, но успел восстановиться за 41 день (7 встреч). В конце того же чемпионата у нападающего снова возникли проблемы с лодыжкой, и он был вне футбола 52 дня (9 игр). Самой тяжелой травмой в карьере Кейна стал разрыв мышцы задней поверхности бедра в сезоне-2019/20. Тогда он пропустил 14 матчей «шпор» и восстанавливался более двух месяцев.

Всего в текущем сезоне Кейн сыграл за «Баварию» 18 матчей во всех турнирах, забив 16 мячей и сделав 10 ассистов. 26 октября английский форвард получил «Золотой мяч» впервые в своей карьере.