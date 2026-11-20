21 ноября в десятом туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Шальке» и «Штутгарт». Начало встречи — в 20:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Шальке»
Турнирное положение: в немецкой Бундеслиге «Шальке» занимает 17-е место, набрав 6 пунктов.
Последние матчи: в матче девятого тура чемпионата Германии «Шальке» проиграл «Хоффенхайму» (1:2).
Не сыграют: Тим Беккер, Максимилиан Вёбер.
Календарь и таблица Бундеслиги
Состояние команды: «Шальке» не может выиграть на протяжении шести матчей подряд, сыграв одну встречу вничью и в пяти поединках потерпев фиаско. Команда в этих матчах забила два мяча и пропустила девять голов.
«Штутгарт»
Турнирное положение: в таблице Бундеслиги «Штутгарт» занимает 8-е место, набрав 12 очков.
Последние матчи: в девятом туре чемпионата Германии «Штутгарт» одержал минимальную победу над «Вердером» (1:0). Единственный и победный гол на седьмой минуте забил Максимилиан Миттельштадт.
Не сыграют: Лука Жаке, Ангело Штиллер, Дэн-Аксель Загаду.
Состояние команды: в последних матчах «швабы» одержали три победы и потерпели два поражения, при этом забив 8 голов и пропустив 7 мячей.
Статистика для ставок
- «Шальке» занимает 17-е место в чемпионате Германии
- «Штутгарт» занимает 8-е место в чемпионате Германии
- В 2023-м году «Шальке» одержал победу над «Штутгартом» (2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Штутгарта» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.80. Ничья оценивается в 4.10. На победу «Шальке» — 4.00.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.73 и 2.05.
Прогноз: «Штутгарт» выглядит предпочтительнее перед предстоящей встречей. «Шальке» находится в кризисе и не может победить на протяжении шести матчей подряд.
Ставка: Победа «Штутгарта» с коэффициентом 1.80.
Прогноз: «Шальке» испытывает серьёзные проблемы с результативностью, забив всего два мяча за последние шесть матчей. «Штутгарт» выглядит значительно увереннее в атаке, однако на выезде может сыграть осторожно.
Ставка: ТМ 3 с коэффициентом 2.05.