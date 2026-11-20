«Швабы» увезут три очка из Гельзенкирхена?

прогноз на матч 10-го тура Бундеслиги, ставка за 1.80

21 ноября в десятом туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Шальке» и «Штутгарт». Начало встречи — в 20:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Шальке»

Турнирное положение: в немецкой Бундеслиге «Шальке» занимает 17-е место, набрав 6 пунктов.

Последние матчи: в матче девятого тура чемпионата Германии «Шальке» проиграл «Хоффенхайму» (1:2).

Не сыграют: Тим Беккер, Максимилиан Вёбер.

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Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: «Шальке» не может выиграть на протяжении шести матчей подряд, сыграв одну встречу вничью и в пяти поединках потерпев фиаско. Команда в этих матчах забила два мяча и пропустила девять голов.

«Штутгарт»

Турнирное положение: в таблице Бундеслиги «Штутгарт» занимает 8-е место, набрав 12 очков.

Последние матчи: в девятом туре чемпионата Германии «Штутгарт» одержал минимальную победу над «Вердером» (1:0). Единственный и победный гол на седьмой минуте забил Максимилиан Миттельштадт.

Не сыграют: Лука Жаке, Ангело Штиллер, Дэн-Аксель Загаду.

Состояние команды: в последних матчах «швабы» одержали три победы и потерпели два поражения, при этом забив 8 голов и пропустив 7 мячей.

На что ставят в матче Шальке — Штутгарт Букмекерские коэффициенты на матч Шальке — Штутгарт: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Шальке» занимает 17-е место в чемпионате Германии

«Штутгарт» занимает 8-е место в чемпионате Германии

В 2023-м году «Шальке» одержал победу над «Штутгартом» (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Штутгарта» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.80. Ничья оценивается в 4.10. На победу «Шальке» — 4.00.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.73 и 2.05.

Прогноз: «Штутгарт» выглядит предпочтительнее перед предстоящей встречей. «Шальке» находится в кризисе и не может победить на протяжении шести матчей подряд.

1.80 Победа «Штутгарта» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Шальке» — «Штутгарт» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Победа «Штутгарта» с коэффициентом 1.80.

Прогноз: «Шальке» испытывает серьёзные проблемы с результативностью, забив всего два мяча за последние шесть матчей. «Штутгарт» выглядит значительно увереннее в атаке, однако на выезде может сыграть осторожно.

2.05 ТМ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Шальке» — «Штутгарт» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: ТМ 3 с коэффициентом 2.05.