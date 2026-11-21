Мюнхенская «Бавария» на своем поле сыграла вничью с «Кельном» (1:1) в матче 10-го тура немецкой Бундеслиги.

Перед матчем

Мюнхенцы подошли к матчу в статусе лидера турнирной таблицы — после девяти матчей на их счету 21 очко, и они опережают идущую второй дортмундскую «Боруссию» по разнице мячей. Впечатляет и результативность «Баварии» на своем поле: в среднем пять голов за домашнюю встречу. Но кадровых проблем у чемпионата хватает: отсутствие Дэвиса на левом фланге обороны и Диаса с Гнабри в атаке. К тренировкам вернулся Мусиала, хотя рассчитывать на него с первых минут пока рано. Травмированного Нойера в воротах вновь заменил Урбиг.

Венсан Компани globallookpress.com

У «Кельна» дела идут хуже — с девятью очками команда Рене Вагнера располагается рядом с зоной вылета. К тому же в гостях «козлы» не выигрывают в Бундеслиге уже 17 матчей подряд, а в 4 турах нынешнего сезона набрали лишь одно очко и пропустили 8 мячей. Добавляет головной боли отсутствие Схири в центре поля и начинать атаки, и травмы Хюберса и Ван ден Берга, сократившие выбор центральных защитников.

Ход матча

Мюнхенцы с первых минут пошли вперед, и создали первый момент уже на 5-й минуте. Киммих получил передачу на правом полуфланге и выполнил мягкий заброс во вратарскую «Кельна», куда открылся Кейн, но англичанин головой не коснулся мяча, который угодил в дальнюю стойку и выскочил обратно в поле.

«Бавария» продолжала давить, тем неожиданней стал гол «Кельна» на 12-й минуте. Перепасовка Олисе и Лаймера на фланге закончилась потерей, в результате убежали в контратаку гости, с левого края Майна покатил в штрафную Эль-Мала, а Саид пяткой оставил Муру. Тот обыграл Урбига и закатил мяч в пустые ворота.

«Бавария» — «Кельн» globallookpress.com

Мюнхенцы побежали отыгрываться. но беда не приходит одна и в середине первого тайма они потеряли из-за травмы главного бомбардира Гарри Кейна. Вместо обладателя «Золотого мяча», получившего повреждение голеностопа, вышел Том Бишоф.

Какое-то время игра шла на встречных курсах — «Бавария» атаковала, «Кельн» огрызался быстрыми контратаками. На 37-й минуте усилия хозяев принесли плоды. В полуфланге Киммих накоротке отдал Бишофу, Том продлил на радиус Натаниэлю Брауну, который качнул Симпсона-Пьюзи и из-под него низом пробил точно под правую стойку.

На 41-й минуте мюнхенцы понесли очередную потерю. Олисе вразрез покатил налево в штрафную Брауну, на 11-метровую отметку простреливал Натаниэль на набегавшего Карла, но ему помешал пробить Лочошвили. С подбора попытался с полулёта добавить Олисе, но после контакта с соперником оказался на газоне после этого Майклу понадобилась помощь врачей. И хотя до перерыва он тайм доиграл, во втором тайме вместо него вышел Тим Биндер.

«Бавария» — «Кельн» globallookpress.com

Второй тайм начался серией быстрых взаимных выпадов. На 51-й минуте, в очередной контратаке, Эль-Мала слева в штрафной ускользнул от Юпамекано и прострелил в центр, куда набежал Мур, но в касание пробил прямо в руки Урбигу. Спустя несколько минут в атаке «Баварии» Биндер накоротке отдал Лаймеру, Конрад вразрез шикарно отдал внутрь штрафной Карлу — мяч после удара Леннарта разминулся с дальним нижним углом.

На 58-й минуте только Йонас Урбиг спас «баварию» от второго пропущенного мяча. Сначала вратарь вытянул мощный выстрел Эль-Мала с правой половины штрафной под перекладину, а следом одной рукой парировал мяч после добивания с лёта от Майны.

Вернувшийся в этом матче на тренерскую скамейку «Баварии» Венсан Компани выпустил Джамала Мусиалу и Ким Мин Джэ, но характер встречи не изменился. На 80-й минуте Станишич сделал отличный пас внутрь штрафной «Кельна» Карлу, Леннарт в касание отдал в центр Мусиале, и тот мог забивать, если бы не блок Себулонсена в последний момент.

«Бавария» — «Кельн» globallookpress.com

В ответной атаке Себулонсен накрыл Павловича, чуть продвинулся вперёд и выдал шикарный перевод на дальнюю половину штрафной Саиду Эль-Мала, который с ходу пробил рядом с ближней штангой ворот «Баварии». Изменить счет до финального свистка командам так и не удалось.

Итог

На результат больше всего повлияла ошибка игроков «Баварии», позволившая гостям забить быстрый гол, а также травмы двух ключевых игроков — Кейна и Олисе — в первом тайме.

За всю игру мюнхенцы нанесли всего 1 удар в створ. По данным Opta, это худший результат «Баварии» в чемпионате Германии с момента начала сбора статистики в сезоне-2004/05.

«Бавария» — «Кельн» globallookpress.com

«Бавария» с 22 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии. Отрыв от «Боруссии», у которой остаётся игра в запасе, составляет одно очко. «Кельн» с 10 баллами в активе располагается на 14-й позиции.

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Результат матча Бавария Мюнхен 1:1 Кёльн Кёльн 0:1 Майки Мур 12' 1:1 Натаниэль Браун 37' Бавария: Йонас Урбиг, Дайо Упамекано ( Джамал Мусиала 70' ), Жонатан Та, Йосип Штанишич, Йозуа Киммих, Натаниэль Браун, Конрад Лаймер ( Ким Мин Джэ 70' ), Александар Павлович, Майкл Олисе, Леннарт Карл, Гарри Кейн ( Том Бишоф 20' ) Кёльн: Марвин Швебе, Борна Соса, Себастьян Себулонсен ( Алессио Кастро-Монтес 85' ), Лука Лочошвили, Джамай Симпсон-Пьюзи, Жоэль Шмид, Линтон Майна ( Isak Bergmann Johannesson 77' ), Саид эль Мала, Майки Мур ( Мариус Бюльтер 90' ), Том Краус, Пол Окон-Энгстлер ( Ян Тильман 77' ) Жёлтые карточки: Дайо Упамекано 62' — Пол Окон-Энгстлер 56'

Статистика матча 1 Удары в створ 4 11 Удары мимо 2 71 Владение мячом 29 5 Угловые удары 0 5 Офсайды 2 6 Фолы 3

Что дальше?

В следующем матче «Бавария» 25 ноября сыграет на выезде с «Лиллем» в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Следующий матч Бундеслиги мюнхенцы проведут 28 ноября — с «Гамбургом» на выезде. «Кельн» в этот же день примет «Эльферсберг».